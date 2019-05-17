На Север прилетели утки, заражённые саркоцистозом

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В связи с открытием весеннего охотничьего сезона на водоплавающую и боровую дичь в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре следует оповестить всех охотников о том, что в нашем регионе были добыты утки, а именно селезни, заражённые саркоцистозом.
Об этом я узнала от знакомого, который добыл селезня в Белоярском районе. После того, как утка была очищена от пуха, в разрезе мяса были замечены белые черви длиной в 7 миллиметров. Оказалось, что птица была заражена саркоцистозом.
Саркоцистоз – хроническое заболевание зверей и диких птиц, часто заканчивающееся смертельным исходом. При сильном поражении организма происходит перерождение мышц, появляются истощение, гидремия тканей. Возбудителем заболевания являются паразиты, которые относятся к роду Sarcocystis.
Развитие саркоцист происходит в мышечных клетках. В них сначала появляются молодые амебоподобные формы – трофозоиты, которые затем превращаются в многоядерные образования, приобретающие продолговатый мешкообразный вид цисты, на первый взгляд напоминающие рис. Трофозоиты могут переноситься кровососущими паразитами из тела больных животных на здоровых. В литературе имеются сведения о том, что в естественных условиях хищные и всеядные звери, а также птицы заражаются при поедании мяса, поражённого саркоцистами.
Охотникам следует осмотреть добытую дичь на месте, не принося домой. Для этого необходимо одеть перчатки и сделать надрез кожи в районе грудки, осмотреть грудку птицы. Мясо должно быть чистым, без каких либо вкраплений. Если увидите в мясе паразитов, напоминающих белый рис длиной в 7 миллиметров, знайте – утка заражена саркоцистозом. Такую дичь нельзя употреблять в пищу, а также нельзя скармливать её в сыром виде собакам и кошкам. Перчатки и заражённая утка подлежат технической утилизации. Утку необходимо сжечь или закопать в землю на глубину 2 метра. Нож рекомендуется тщательно вымыть и обработать спиртом.
Эти паразиты особенно опасны для человека, который съел заражённое мясо.
Заболевание долгое время протекает практически без симптомов, поражая нервную систему. Первичные признаки заболевания саркоциcтозом – это слабость, повышение температуры тела, недомогание. По истечении нескольких месяцев у человека полностью поражается нервная система. Кроме того, наличие болезни может привести к остановке сердца, тромбозу.
Этому заболеванию подвержены и домашние животные, которые едят мясо заражённой утки. Шанс заразиться человеку в таком случае значительно возрастает. В случае, если при разделывании птицы дома были найдены черви, то собаку или кота следует проверить на наличие у неё цист.
Чтобы человеку избежать саркоцистоза или проникновения возбудителя в организм через мясо птицы, следует руководствоваться следующими правилами. Необходимо провести тщательный визуальный осмотр филе. Качественное мясо имеет однородную структуру и цвет. При разделке птицы осмотреть как внешний вид мяса, так и содержимое внутренних органов, т.к. они являются любимым местом обитания большинства паразитов.
Если при осмотре ничего не было обнаружено, для профилактики следует мясо замочить на 30 минут в воде с добавлением 1 ложки столового уксуса или 1 таблетки аспирина. При наличии глистов в тушке они всплывут на поверхность. Время готовки птицы должно быть не менее 1 часа, в духовке – 1,5 часа.
С использованием информации интернет ресурсов материал подготовила Надежда Рагимова
Тӑм товийн Увӑс мўвева мәшӑӊ васэт юхӑтсӑт. Щи мәш рўщ щирн саркоцистоз нємӆ. Вой веӆпӑсӆӑты хуятӑта щи оӆӑӊӑн иса вәты мосӆ.
Щи мәш оӆӑӊӑн ма рәт хәем эвӑӆт уша павӑтсум. Ӆўв Нуви сӑӊхум районӑн вәӆ. Тӑм ванӑн васы веӆпӑсӆӑты мӑнӑс. Кӑт шош веӆӑс. Имеӆ пиӆа юӆн щитӊӑн сыстамтты питсӑӊӑн. И васы ям вәс, кимит кєшийн эвтӑс, ӆыпийн нуви нярвойт шиваӆӑс. Щи оӆӑӊӑн интернетн уша павӑтты питӑс. Щи шош саркоцистоз утн мәшмӑӆсы.
Саркоцистоз – щит войт па тухӆӑӊ войт мәш, мәшӑӊ войт пӑрӆӑт. Нярвойт ӆонӑн сєма питыйӆӆӑт, щӑта вәӆӆӑт, єнумӆӑт. Щи утӑт мәшӑӊ вой эвӑӆт тӑӆаӊ воя питты щир тӑйӆӑт. Вантэ, мәшӑӊ войт пєӆӊайн муй па па вўр шєпты ай воятн пурӆыйт, щи юпийн пеӆӊайт тӑӆаӊ войт пурӆӑт па щи атум мәш ӆывеӆа мӑӆӑт.
Вой веӆпӑсӆӑты хуятӑта иса веӆум васэт вәнтӑн вантты мосӆ. Кєшийн васы мевӆӑн єӆ сух мосӆ еша эвӑтты. Нюхийн ӆапӑт миллиметра хўватн рис хурасуп нуви нярвойт шиваӆӑӆты ки, щи тухӆӑӊ вой саркоцистоз утн мәшитӆ. Тӑм васы ӆєты ӑн рӑхӆ, ампӑта па кӑтета мӑты ищи ӑн рӑхӆ. Мосӆ тўта вўщитты муй па кӑт мєтра мӑӆат мўв лота лӑп хирты.
Хӑннєхә щимӑщ васы ӆєты юпийн ищи кӑшаӊа йиӆ. Оӆӊӑӆн єӆ сухӆ каврума йиӆ, вевӆы-щомӆы питӆ. Муӆты арат тыӆӑщ юпийн хӑннєхә нервной система кӑшаӊа йиӆ, щи юпийн ӆўв ӑнтәма йиты щир тӑйӆ.
Щирн нын васы веӆсӑты ки па ӆыпийн нємӑӆт нярвой ӑн шиваӆӑсты, щи нюхи ӆєты рӑхӆ, тәп и щос мӑр кавӑртты мосӆ.
Надежда Рагимова