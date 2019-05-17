В Ханты-Мансийске состоится фестиваль «Финно-угорская весна – 2019»

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17 мая 2019 года на площадке центра «Открытый регион» по случаю проведения в Ханты-Мансийске Международного молодёжного фестиваля «Финно-угорская весна – 2019» состоялась пресс-конференция. Спикерами встречи стали: директор Центра народов Севера Югорского государственного университета Т.А. Дятлова, президент общественной организации «Спасение Югры» Л.А. Алфёрова и студентка ЮГУ, участница конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2019» Елена Шуганова.
Напоминаем, что Международный молодёжный фестиваль «Финно-угорская весна – 2019» пройдёт в Ханты-Мансийске с 21 по 24 мая 2019 года.
По словам директора Центра народов Севера ЮГУ Татьяны Дятловой, Международный молодёжный фестиваль «Финно-угорская весна – 2019» состоит из двух больших блоков, первый – это Молодёжный форум «Финно-угорские встречи в Югре», второй – Международный конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрия – 2019», который будет проходить уже в восьмой раз в России и впервые в Югре, в городе Ханты-Мансийске.
В прошлом году в мае месяце Ассоциацией финно-угорских университетов было принято решение о проведении данного фестиваля в Ханты-Мансийске. Если говорить о Международном конкурсе «Мисс студенчества Финно-Угрия», то эта идея принадлежит членам Ассоциации финно-угорских университетов, в который входят восемь вузов России: Петрозаводский государственный университет, Мордовский государственный университет, Марийский государственный университет, Удмуртский государственный университет, Глазовский педагогический институт и другие вузы, включая Югорский государственный университет.
Участники фестиваля – это представители финно-угорских регионов России – Карелия, Мордовия, республики Марий Эл, Удмуртия, Коми, в этом году впервые будет участница из Ямало-Ненецкого автономного округа, кроме этого, будут студенты из Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов России. Всего будет более 100 участников и гостей.
На форуме будут работать две крупные площадки – это «Культурное наследие», «Молодёжь – будущее российского Севера». На второй площадке, кроме проектных сессий, будет проходить презентация ещё одного форума, который впервые будет проходить в Ханты-Мансийске в октябре месяце – это молодёжный форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север». Презентацию будут проводить представители Федерального агентства по делам молодёжи России «Росмолодёжь».
Открытие Международного фестиваля «Финно-угорская весна – 2019» состоится 21 мая в 10:00 в Центре искусств для одарённых детей Севера. 24 мая в 18:00 в КТЦ «Югра-Классик» будут проходить финал конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрия – 2019», а также торжественное закрытие Международного фестиваля. С программой мероприятий можно ознакомиться на сайтах ЮГУ, Ассоциации финно-угорских университетов, а также в группе ВКонтакте «Финно-угорская весна – 2019» https://vk.com/fuv2019.
Во время фестиваля на площадке «Культурное наследие», которая будет проходить в Окружном Доме народного творчества, состоятся мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Один из блоков будет посвящён вокалу, модератором которого станет известная исполнительница Вера Кондратьева. У музыкантов из Венгрии можно будет научиться игре на варгане и других музыкальных инструментах финно-угорских народов.
Об конкурсных испытаниях рассказала участница конкурса от Югры «Мисс студенчества Финно-угрия – 2019» Елена Шуганова:
– Во время фестиваля будут проходить два конкурса – это «Язык моих предков не должен угасать», где мы будем говорить только на родном языке, затем будет творческий конкурс, в котором можно будет представить любой творческий номер – песню, танцы, театральную миниатюру и т.д. Также будет проходить дефиле в традиционных и стилизованных костюмах финно-угорских народов. Завершающий этап – это пресс-конференция с участниками конкурса.
В подготовке мне помогают актёры Театра обско-угорских народов «Солнце». Если говорить о том, волнуюсь ли я, то я открою секрет – я учусь на психолога-педагога, поэтому уже многие психологические техники испробовала на себе. Есть волнение, но я готова ко всем испытаниям.
Также во время конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрия – 2019» будет проходить кулинарное состязание, где мы будем учиться и учить гостей приготовлению традиционного блюда народа ханты – обрядовой каши «Саламат». Если говорить о моих личных пристрастиях, то моё любимое блюдо – это уха.
Президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова рассказала об участнице конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрия – 2019»: «Наша участница – Елена Шуганова – родом из посёлка Казыма Белоярского района – эта территория проживания казымских ханты. Помощниками нашей участницы являются актёры Театра обско-угорских народов «Солнце», поэтому я думаю, что мы достойно представим Югру на этом фестивале».
На вопрос, приглашаются ли к участию в конкурсе зарубежные финно-угорские студенты, Т.А. Дятлова ответила:
– К участию в фестивале приглашаются все финно-угорские народы, в том числе и зарубежные. Если говорить об иностранных гостях, то активное участие будет принимать венгры. На площадке «Культурное наследие» зарубежные музыканты будут знакомить с современной финно-угорской музыкой.
В завершение встречи Т.А. Дятлова призвала югорчан поддержать нашу участницу голосованием в номинации «Приз зрительских симпатий» на сайте ЮГУ, а также в группе ВКонтакте «Финно-угорская весна – 2019». Голосование будет проходить до 24 мая до 18:00.
Людмила ГУРЬЕВА