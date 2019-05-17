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Прямая линия с губернатором Югры Натальей Комаровой состоится 30 мая 2019 года в 12:00. В прямом эфире жители региона получат ответы на интересующие их вопросы.
На сегодняшний день по всем каналам связи от югорчан поступило более 500 вопросов. В топ тем вошли жилищные программы, ЖКХ, вопросы местного самоуправления, социального обеспечения, семьи. Жителей округа также интересуют темы здравоохранения, образования, сохранения культурного наследия, трудовой занятости и безопасности труда, спорта и другие.
Так, жители Березовского район интересуются, действует ли сейчас программа переселения из районов крайнего Севера? Сургутяне – существует ли на территории округа центр, в котором люди могли бы реализовывать и внедрять свои изобретения? Если такого центра нет – предлагают его создать?
Один из вартовчан спрашивает: «Инвалидам путевки выдают в основном в зимнее время и в места отдыха, находящиеся на территории Югры. Почему так? И будут ли давать путевки в другие территории с более мягким климатом?».
Каждый житель, задавший вопрос, получит ответ.
Добавим, что активные югорчане – авторы вопросов, представители местных сообществ, а также участники тематических онлайн-конференций, форсайт-сессий по национальным проектам будут приглашены в студию, где будет проходить прямая линия.
Задать вопросы главе региона можно уже сейчас на едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Или позвонить по номеру горячей линии центра «Открытый регион» 8-800-101-00-86. Кроме того, свой вопрос можно отправить через специальную форму в социальной сети «ВКонтакте».
Трансляция прямой линии будет проходить на телеканале «Югра», портале admhmao.ru, а также в официальной группе правительства Югры https://vk.com/shtabugra
Напомним, что в прошлом году в течение 2 часов 55 минут губернатор Югры лично ответила на 34 вопроса. Всего же через различные информационные каналы поступило 1175 вопросов от жителей, на каждый из них был дан письменный ответ.