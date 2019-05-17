Встреча с Послом Венгрии

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Встреча с Послом Венгрии

В городе Ханты-Мансийске состоялась встреча представителей коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Российской Федерации господином Норбертом Конкой.

 

Мероприятие проходило на территории этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», представители делегации Венгрии познакомились с культурой обских угров и деятельностью музея.

 

 

Заведующий сектором музейных программ и проектов Вячеслав Кондин и научный сотрудник Анатолий Брусницин презентовали проект «Музей на ладони». Представители венгерской делегации отведали бульон из оленины, хлеб, испечённый в глиняной печи. Посол Венгрии в Российской Федерации господин Норберт Конкой сам попробовал вынуть из печи только что испёкшийся горячий хлеб. Кандидат педагогических наук Раиса Решетникова показала мастер-класс по изготовлению традиционной куклы акань.

 

 

 

Деловая встреча с представителями коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры продолжилась в Мемориальном кабинете-музее мансийского писателя Ювана Шесталова. Депутат окружной думы Александр Новьюхов рассказал о развитии в Югре финно-угорских связей. Мною, вице-президентом общественной организации Ульяной Данило, было рассказано о роли общественных организаций обских угров в сохранении родных языков и культуры. Также я представила национальные газеты на языках народов ханты и манси «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». Поэтесса народа манси, кандидат филологических наук Светлана Динисламова рассказала о проекте «Шесталовские чтения», а также подарила господину послу Норберту Конкой серию книг «Именитые богатыри Обского края», в которых представлены тексты из II тома четырёхтомного издания венгерского языковеда Б. Мункачи на мансийском, венгерском и русском языках.

 

 

Господин Посол Норберт Конкой сказал:

– Югра – первый регион в Российской Федерации, который я посетил. Наша делегация встретила здесь удивительно открытых и добрых людей. Нам удалось окунуться в древнюю культуру родственных нам обских угров.

 

Ульяна Данило  

 

Пт, 05/24/2019 - 15:34

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