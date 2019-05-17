В округе осуществляется поддержка сельхозкооперативов

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На площадке РИЦ «Югра» обсудили тему развития кооперативов на территории автономного округа. Алексей Федяев, заместитель генерального директора «Фонда развития Югры», рассказал о преимуществах сельскохозяйственных кооперативов, и чем они могут помочь нашей экономике.
Он отметил, кластеризация и кооперация – это давно сформированные векторы развития промышленности. В странах Европы и Америки, эти механизмы являются основополагающими в развитии малых форм хозяйств. В настоящий момент на территории округа это направление также реализуется, есть центр компетенций, который занимается развитием этого института. Таким центром компетенций определён Фонд развития Югры.
Одна из важных функций фонда – консультирование предпринимателей, как они могут работать сообща в кооперативе и получать прибыль. Так как сегодня в бизнесе до сих пор остается такой стереотип: «лучше мало – но моё», чем: «много – но общее». Такой подход мешает развитию предпринимательской деятельности, поэтому просветительскую работу просто необходимо проводить среди руководителей малого и среднего бизнеса.
Помимо консультации фонд оказывает поддержку в части продвижения продукции. На уровне государственной программы автономного округа закреплены меры финансовой поддержки для сельхозкооперативов. При реализации совместных проектов, кооператоры могут субсидировать свои расходы в размере до 70 млн. рублей. Это достаточно существенный вклад, который позволит предпринимателям сообща развиваться.
На финансовую помощь могут претендовать все кооперативы, но есть определённые требования. Одним из основных факторов является количество членов кооператива, их должно быть не менее десяти. На сегодняшний день в нашем регионе действует десять кооперативов. Многие из них динамично развиваются. Наиболее успешный опыт имеет «Ермак Агро», который открыл в Нижневартовске магазин и уже развивает собственную сеть. Участники кооператива сами занимаются продвижением производимой продукции.
Выделяемую финансовую поддержку можно потратить на формирование материальной базы. В частности, такая поддержка была предоставлена «Ермак Агро». Эти деньги они направили для развития собственной сети, приобрели помещение и организовали магазин.
При получении финансовой поддержки необходимо выполнить ряд условий. Но самое главное, они должны быть готовы к развитию собственного бизнеса. Поддержка даётся не для обогащения, а для развития кооператива.
Основными отраслями развития являются животноводство, птицеводство, переработка рыбы и дикоросов. Эти классические направления в нашем регионе достаточно хорошо развиты и всегда востребованы.
Николай МЕРОВ