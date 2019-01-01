Межэтнические и языковые процессы в России обсудили на Международном симпозиуме в Санкт-Петербурге

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В РГПУ имени А.И. Герцена города Санкт-Петербурга 24-25 мая этого года состоялся Международный симпозиум «Межэтнические и языковые взаимодействия в социокультурном пространстве России: прошлое и настоящее», посвящённый Международному году языков коренных народов мира. Симпозиум прошёл при поддержке Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и Благотворительного Фонда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
В состав участников и гостей симпозиума вошли ведущие отечественные и зарубежные учёные, специалисты в области изучения родных языков и культур народов России.
Председатель оргкомитета симпозиума, ректор Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Сергей Игоревич Богданов, приветствуя участников, отметил, вопрос межэтнических и языковых взаимодействий в современной России сегодня очень актуален. Для этого в университете недавно создан межвузовский Центр билингвального и поликультурного образования, сотрудники этого центра будут продолжать развивать и реализовывать свои проекты по изучению родного языка как по всей территории России, так и за рубежом.
В пленарном заседании доклады на тему проблем сохранения языкового разнообразия в контексте упрочения гражданского единства зачитали учёные Е.В. Головко, Т.Б. Уварова, Т.М. Смирнова и другие. Программа секционных заседаний также была очень насыщена. Участники и гости симпозиума говорили на тему этнонациональной политики, о проблемах подготовки учителей родных языков, культуры и литературы, о вопросах сохранения и ревитализации родных языков народов России, о билингвизме и языковых взаимодействиях в культурно-образовательном пространстве России.
В рамках симпозиума прошёл семинар, посвящённый 85-летнему юбилею Марии Яковлевны Бармич – выдающегося учёного-североведа, почётного профессора Герценовского университета, первой ненецкой ученой, автора 30 различных изданий, в числе которых учебники на ненецком языке, различные учебные пособия, словари и переводы.
Валентина Узель