Банки и страховщики начнут раскрывать информацию при продаже полисов ИСЖ

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С 1 апреля 2019 года вступило в силу указание Банка России, в котором установлены новые требования к раскрытию информации при продаже полисов индивидуального страхования жизни (ИСЖ). Нововведение направлено на защиту прав потребителей и поможет клиентам разобраться в сложностях предлагаемых финансовых продуктов.
Нередко при обращении в банк клиенты сталкиваются с тем, что вместо одной услуги им предлагают другую, суть которой не всегда понятна. На финансовом рынке фиксируется такое явление, как мисселинг, т.е. некачественная продажа финансовых продуктов, утаивание части ключевой информации, введение потребителя в заблуждение.
Жертвами «мисселинга» все чаще становятся те клиенты, которые хотят разместить денежные средства в банковский вклад. Недобросовестные сотрудники банков, предлагают клиентам полисы ИСЖ под видом вкладов с повышенной доходностью, не раскрывая всех рисков и особенностей данного продукта. Например, не говорят о том, что при досрочном расторжении договора ИСЖ можно потерять до 40% вложенных средств, а по истечении срока договора (как правило 3 года) не получить никакого инвестиционного дохода.
По данным Банка России, в 2018 году доля обращений потребителей по договорам ИСЖ в общем количестве обращений увеличилась более чем в 2 раза. Граждане жалуются на навязывание услуг ИСЖ, потерю средств при досрочном расторжении договора, а также обещания мифической доходности.
По новым правилам страховщики и их агенты, в т.ч. сотрудники банков, при продаже полисов страхования жизни должны будут сообщать клиентам о том, что инвестиции по договору страхования не входят в систему гарантирования ГК «Агентство по страхованию вкладов», что инвестиционный доход не гарантирован, а порядок возврата денежных средств при досрочном расторжении договора отличается от банковского депозита. Кроме того, будет раскрываться информация о том, какая часть средств пойдет на покрытие расходов страховой организации и выплату комиссии посреднику. Клиент должен ознакомиться с данной информацией и подписать ее собственноручно. Если договор заключается в электронной форме, то ставится «галочка» в соответствующем поле.
По словам заместителя управляющего Отделением Тюмень Уральского ГУ Банка России Сергея Четверухина, принятые меры призваны повысить информированность граждан об условиях оказания услуг и возможных рисках, что будет способствовать повышению доверия населения к финансовым институтам. «Банк России будет контролировать выполнение требований участниками рынка, проводя мониторинг и учитывая поступающие обращения граждан. К нарушителям будут применяться соответствующие меры воздействия – предписания и штрафы» – подчеркнул представитель регулятора.
Информация Уральского главного управления Отделения по Тюменской области "Расчётно-кассовый центр"