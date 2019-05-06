Ханты-Мансийский автономный округ перешёл на цифровое телевещание

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На территории нашего региона 3 июня были отключены все аналоговые передатчики, но вместо них подключили передатчики цифрового эфирного сигнала. По словам директора департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павла Ципорина, цифровым сигналом охвачены 99,6% жителей автономного округа, что явилось одним из лучших показателей в целом по стране.
В Югру с рабочим визитом прибыла делегация оперативного штаба по подготовке к отключению аналогового вещания и переходу на цифровое телевещание: Ксенофонтова Татьяна Анатольевна, главный специалист – эксперт Департамента государственной политики в области средств массовой информации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Шурупов Владимир Николаевич, полномочный представитель генерального директора РТРС в Уральском федеральном округе, директор департамента внутреннего аудита и контроля РТРС, Евсеев Руслан Николаевич, директор филиала РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр», Дроздинский Евгений Аркадьевич, директор филиала РТРС «Урало-Сибирский региональный центр» и другие ведущие специалисты.
В рамках рабочего визита гости побывали в сельском поселении Шапша Ханты-Мансийского района, где состоялась встреча с жителями, сотрудниками ОПС ФГУП «Почта России» и руководством района.
Татьяна Ксенофонтова отметила, Югра позиционирует высокой степенью готовности перехода к цифровому вещанию. Население почти полностью перешло на «цифру», а кто ещё нуждается в цифровых приставках их можно купить в почтовом отделении связи. С установкой оборудования помогут волонтеры. Такую помощь оказали жительнице села Шапша, преподавателю математики с 33 стажем Шайнур Богордаевой. Женщина не успела ещё подключиться, но благодаря подарку от департамента информационных технологий и цифрового развития региона, она стала пользователем цифровой приставки. А волонтёр Алексей Тихонов помог подключить оборудование.
Стоит отметить, ранее в режиме видеоконференции состоялось совещание, в ходе которого главы 22 муниципалитетов округа доложили заместителю губернатора региона Алексею Забозлаеву об обстановке перехода телевидения на цифровой формат на местах. По словам глав муниципальных образований, переход на цифровое вещание проходит в штатном режиме, внештатные ситуации держатся на контроле.
Обо всех проблемах югорчане могут сообщить по телефонам федеральной (8-800-220-20-02) и региональной (8-800-101-00-01) «горячей линии».
Тамара Мерова