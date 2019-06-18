Куда пойти учиться, чтобы стать… топ-менеджером?

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Многие абитуриенты и их родители считают, что выбор вуза оказывает непосредственное влияние на успешное построение карьеры в дальнейшем. Так ли это на самом деле? Аналитики HeadHunter рассмотрели резюме выпускников крупнейших вузов УрФО, чтобы выяснить, какой из них выпускает больше всего топ-менеджеров.
ВАЖНО: анализ проводился на основе резюме, размещенных или активированных на сайте hh.ru за последние 12 месяцев выпускниками разных лет.
Первую строчку рейтинга по доле руководителей высшего звена занял Уральский институт управления (филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в Екатеринбурге): среди его выпускников разных лет 11,3% сегодня претендуют на должности топ-менеджеров.
Также в тройку лидеров вошли еще два вуза из Екатеринбурга: Гуманитарный университет (5,9%) и Уральский государственный медицинский университет (5,7%). На четвертой строчке Уральский федеральный университет с 5,4%, а замыкает пятерку лидеров Южно-Уральский государственный университет (5,2%).
Вузы Ханты-Мансийского автономного округа в топ-5 не вошли, однако в сам рейтинг попали: Нижневартовский государственный университет разместился на 24 строчке (3,3%), Сургутский государственный университет – на 28-й (2,8%), Сургутский государственный педагогический университет – на 30-й (2,7%), Югорский государственный университет – на 34-й (1,9%).
«Как правило, соискатели размещают свои резюме в определенных профессиональных областях не наобум, а только при условии, что уже обладают аналогичным опытом или необходимыми навыками и личными качествами. Тот факт, что человек отнес свое резюме к категории «Топ-менеджмент», говорит не только о его амбициях, но и о его реальной способности руководить другими сотрудниками», - отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал. Аудиоверсия комментария - https://yadi.sk/d/xcpG-VYrsSy3gg.
|
№
|
Высшее учебное заведение
|
Город
|
Доля резюме топ-менеджеров от общего числа резюме выпускников вуза разных лет
|
1
|
Уральский институт управления (филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ)
|
Екатеринбург
|
11,3%
|
2
|
Гуманитарный университет
|
Екатеринбург
|
5,9%
|
3
|
Уральский государственный медицинский университет
|
Екатеринбург
|
5,7%
|
4
|
Уральский федеральный университет
|
Екатеринбург
|
5,4%
|
5
|
Южно-Уральский государственный университет
|
Челябинск
|
5,2%
|
6
|
Уральский государственный экономический университет
|
Екатеринбург
|
5,2%
|
7
|
Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
|
Челябинск
|
5,1%
|
8
|
Уральский государственный аграрный университет
|
Екатеринбург
|
5,1%
|
9
|
Уральский государственный юридический университет
|
Екатеринбург
|
5,1%
|
10
|
Южно-Уральский государственный медицинский университет
|
Челябинск
|
4,9%
|
11
|
Уральский государственный лесотехнический университет
|
Екатеринбург
|
4,9%
|
12
|
Уральский Финансово-Юридический институт
|
Екатеринбург
|
4,5%
|
13
|
Курганский государственный университет
|
Курган
|
4,4%
|
14
|
Южно-Уральский государственный аграрный университет
|
Челябинск
|
4,3%
|
15
|
Тюменский государственный медицинский университет
|
Тюмень
|
4,2%
|
16
|
Уральский государственный университет путей сообщения
|
Екатеринбург
|
4,1%
|
17
|
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
|
Челябинск
|
3,9%
|
18
|
Тюменский государственный университет
|
Тюмень
|
3,7%
|
19
|
Магнитогорский государственный технический университет
|
Магнитогорск
|
3,7%
|
20
|
Российский государственный профессионально-педагогический университет
|
Екатеринбург
|
3,6%
|
21
|
Уральский государственный горный университет
|
Екатеринбург
|
3,6%
|
22
|
Тюменский индустриальный университет
|
Тюмень
|
3,5%
|
23
|
Челябинский государственный университет
|
Челябинск
|
3,4%
|
24
|
Нижневартовский государственный университет
|
Нижневартовск
|
3,3%
|
25
|
Уральский государственный педагогический университет
|
Екатеринбург
|
3,2%
|
26
|
Уральский государственный университет физической культуры
|
Челябинск
|
3,1%
|
27
|
Шадринский государственный педагогический университет
|
Шадринск
|
3,1%
|
28
|
Сургутский государственный университет
|
Сургут
|
2,8%
|
29
|
Екатеринбургский государственный театральный институт
|
Екатеринбург
|
2,8%
|
30
|
Сургутский государственный педагогический университет
|
Сургут
|
2,7%
|
31
|
Челябинский государственный институт культуры
|
Челябинск
|
2,6%
|
32
|
Курганская государственная сельскохозяйственная академия
|
Курган
|
2,5%
|
33
|
Государственный аграрный университет Северного Зауралья
|
Тюмень
|
2,3%
|
34
|
Югорский государственный университет
|
Ханты-Мансийск
|
1,9%
|
35
|
Южно-Уральский институт управления и экономики
|
Челябинск
|
1,9%
|
36
|
Уральская государственная консерватория
|
Екатеринбург
|
1,7%
|
37
|
Уральский государственный архитектурно-художественный университет
|
Екатеринбург
|
1,7%
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