В Ханты-Мансийске прошла Школа мастеров

- Русский
С 19 по 21 июня в Ханты-Мансийске в Окружном Доме народного творчества прошла летняя сессия Школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов.
Участниками стали преподаватели школ искусств, сотрудники музеев из городов Пыть-Яха, Югорска, Ханты-Мансийска и д. Русскинская Сургутского района.
В первый день с обзорной лекцией о традиционных музыкальных инструментах выступила Наталья Фёдорова, заведующая отделом наследия художника Г.С. Райшева филиала «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева». Она рассказала о традиционных и о современных музыкальных инструментах обско-угорских народов, чем они отличаются друг от друга, как звучат. Наталья Николаевна отметила, что необходимо сохранить традиционные музыкальные инструменты и учить молодых мастеров делать их так, как это делали наши предки.
Кроме того, участники под руководством Анатолия Вадичупова изучали процесс изготовления музыкальных инструментов, таких как санквылтап, нарас юх. Алексей Рещиков обучал игре на этих инструментах.
Мария Кузьминична Волдина провела занятия «Хантыйские детские музыкальные инструменты». В гости к ней приходили дети из детских пришкольных лагерей Ханты-Мансийска. Они с интересом слушали её, задавали вопросы, пробовали извлечь звуки из разных предметов.
По словам методиста Дома народного творчества Светланы Нестеровой, деятельность, связанная с сохранением музыкальной культуры обско-угорских народов, началась ещё в 1995 году. В 2001 году были организованы первые окружные курсы по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах народов ханты и манси. Первым руководителем этих курсов был Дмитрий Георгиевич Агеев. С 2010 года курсы стали проводиться один раз в два года, и сейчас они проводятся постоянно.
Организаторы летней сессии Школы мастеров: Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Окружной Дом народного творчества.
Надежда Вах