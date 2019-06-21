В Год Семьи в Югре проходит фотоконкурс «#РастувЮгре»

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Семейный конкурс стартовал 15 мая. Уже опубликовано более 400 фотографий в социальных сетях «Инстаграмм» и «ВКонтакте».
Напомним, что для участия в конкурсе принимаются семейные фотографии с хештегом #РастувЮгре, которые необходимо размещать в социальных сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте» до 2 декабря 2019 года.
С 3 по 12 декабря общенародным голосованием определятся 10 победителей.
14 декабря состоится награждение семей ценными подарками.
Редакционно-издательский отдел БУ ХМАО-Югры
"Центр медпрофилактики", тел. +79028148446