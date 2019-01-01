В Урайской больнице внедряют новую модель детской поликлиники

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В детской поликлинике БУ «Урайская городская клиническая больница» установили новую мебель. Теперь яркая обстановка радует маленьких пациентов и их родителей, делая время ожидания максимально комфортным.
Новые пеленальные столы и банкетки со спинками разместили в холлах почти на всех этажах поликлиники. Кормящим мамочкам установили три уютных кресла-качалки с качающейся подставкой для ног.
-Благодаря маятниковому механизму создается плавное и мягкое покачивание, – рассказала о новинке Елена Прокина, старшая медицинская сестра детской поликлиники. – Кресла разместили в уединенном месте. Одно в комнате для кормления рядом с бассейнами, два остальных около отделения медицинской реабилитации.
В дневном стационаре также обновили мягкую мебель. В регистратуре заменили старые сиденья на новые. В скором времени ожидается поставка детской игровой зоны для дневного стационара, стульчиков для кормления и манежей. Также обновят мебель у узких специалистов и в отделении реабилитации.
– Все новшества появились благодаря внедрению новой модели детской поликлиники. Данная программа осуществляется в рамках регионального проекта «Детское здравоохранение» национального проекта «Здравоохранение» и проходит поэтапно до 2024 года, – пояснил исполняющий обязанности главного врача Константин Бессонов.
По данной программе специалисты детской поликлиники Урая получили переносной УЗИ аппарат, который используют в работе в детских садах, а также оргтехнику.
По заверениям исполняющего обязанности главного врача больницы в скором времени начнется ремонт входной группы и центрального крыльца здания детской поликлиники. Обычные двери заменят на раздвижные электрические, усилят конструкции, заменят обычную плитку на противоскользящую. Сейчас проводятся необходимые конкурсные процедуры.
Информация предоставлена пресс-службой БУ «Урайская городская клиническая больница» http://uraycgb.ru/
Берегись! Инфекция
Летом острые кишечные инфекции являются самыми массовыми заболеваниями среди всех возрастных категорий. Именно поэтому в целях профилактики с 1 по 31 июля в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре пройдёт месячник «Берегись! Инфекция».
Острые кишечные инфекции (ОКИ) представляют собой обширную группу заболеваний человека. К ней относятся: дизентерия, брюшной тиф, паратифы А и Б, холера, сальмонеллезы, и ряд вирусных инфекций (ротавирус, норовирус, астровирус, энтеровирус и др.)
Источником инфекции является больной человек или носитель возбудителей острых кишечных инфекций. Факторами передачи острых кишечных инфекций могут являться пища, вода, предметы обихода, игрушки. В передаче некоторых инфекций имеют значение насекомые (мухи, тараканы). Заражению также способствуют антисанитарные условия жизни и несоблюдение правил личной гигиены.
Болеют острыми кишечными инфекциями взрослые и дети, но наиболее часто и тяжело – вирусными ОКИ болеют дети в возрасте до 7 лет.
Восприимчивость к данным инфекциям высокая, особенно у детей раннего возраста, недоношенных и находящихся на искусственном вскармливании. От момента попадания возбудителя в организм до появления симптомов заболевания может пройти от нескольких часов до семи дней. Первыми признаками заболевания являются повышение температуры тела, слабость, тошнота и рвота, жидкий стул.
Для того, чтобы сократить риск заражения острыми кишечными инфекциями, врачи рекомендуют соблюдать элементарные меры профилактики:
чаще мыть руки, особенно после посещения улицы и уборных комнат;
тщательно промывать проточной водой овощи и фрукты перед употреблением;
соблюдать сроки и правила хранения продуктов;
своевременно удалять пищевые отходы, бороться с насекомыми и грызунами;
при купании в открытых водоёмах стараться не заглатывать воду.
В Югре реализуется Всероссийский проект «Сохраним жизнь Маме!»
Деятельность данного проекта направлена на профилактику рака молочной железы и привлечение внимания женщин, мам к своему здоровью, так как только ранняя диагностика сохранит здоровье и продлит жизнь каждой маме!
Проект реализуется с 2016 года, более 30 субъектов РФ подключены к работе и на сегодняшний день совместными усилиями удалось обследовать более трех миллионов женщин, спасти от рака более 120 тысяч женщин.
В округе акция «Розовая ленточка» пройдет с 28 июня по 5 июля. В этот период женщины, мамы смогут обратиться в медицинские учреждения округа по месту проживания для проведения профилактического обследования молочных желез.
В рамках проекта в АУ «Советская районная больница» был проведен «День открытых дверей» по профилактике рака. В медицинском учреждении раздавались памятки, транслировались ролики об онконастороженности. В ходе проведения акции, бригадой специалистов: онколог, терапевт, гинеколог были осмотрены 73 женщины. Проведено 27 маммографий, 30 УЗИ исследований.
В БУ «Няганская городская детская поликлиника» оформлено 6 уголков здоровья «Этого можно избежать». В «Академии здорового ребенка» проведены индивидуальные беседы с мамами. Проведено два массовых мероприятия, информационная акция «Живи без страха» с участием волонтеров.
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