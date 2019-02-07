Кубок губернатора по гребле на обласах вновь завоевали спортсмены Нижневартовского района

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29-30 июня в Нефтеюганском районе на территории базы отдыха «Сказка» состоялись XIX Международные соревнования на Кубок губернатора ХМАО-Югры по гребле на обласах в рамках праздника Вит Хон Хатл.
Кубок губернатора Югры по гребле на обласах является одним из самых ярких и массовых этноспортивных праздников в регионе. Первые соревнования состоялись в 2001 году. В 2015 году состязания гребцов стали проводить в рамках праздника коренных народов Вит Хон Хатл. Вит Хон – водяной дух, который занимает особое место в культуре ханты, манси. Он является покровителем водоемов и всего рыбного промысла.
В торжественной церемонии открытия XIX соревнований по гребле на обласах приняли участие губернатор Югры Наталья Комарова, главный федеральный инспектор по ХМАО-Югре аппарата полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Андрей Руцинский, глава Нефтеюганского района Галина Лапковская, член Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, вице-председатель Комитета по управлению Тамаш Шаму (Венгрия), Генеральный секретарь Ассоциации «Оленеводы мира» Андерс Оскал (Норвегия), президент Совета Ассоциации "Оленеводы мира", заместитель директора "Российского центра освоения Арктики", председатель Совета старейшин Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Сергей Харючи, президент Региональной общественной организации «Центр гребли на обласах и охотничьего биатлона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; Анатолий Кауртаев; депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Новьюхов, Российский боксёр-профессионал, чемпион мира по версии WBO, депутат Ассамблеи КМНС Руслан Проводников, президент Региональной общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова.
Прологом открытия Международных соревнований стало выступление артистов театра Обско-угорских народов «Солнце».
Обращаясь к участникам состязаний губернатор региона отметила: «В нашем регионе десятки тысяч рек, озер и абсолютно закономерно, что с присущей любому народу мудростью, наши ханты, манси, ненцы наделяют особым могуществом водных божеств. И мы подумали – не стоит пренебрегать народной мудростью, и тоже пригласили бога Вит Хона. И я уверена, что именно его покровительство помогает лучшим из вас достичь победы».
В этом году участниками соревнований стали 19 команд, а это более 200 спортсменов, приехавших из разных уголков Югорской земли: Ханты-Мансийского, Нижневартовского, Белоярского, Нефтеюганского, Кондинского, Берёзовского, Сургутского, районов, городов Когалыма, Сургута, деревни Русскинская и посёлка Нижнесортымский Сургутского района, окружной команды «Спасение Югры», из Тюменской области ОООКМН «Кедр» и представители Уватского района, венгерской провинции Зала (Венгрия) и гостей из Норвегии. Отметим, команда из посёлка Теги Берёзовского района впервые приняла участие в окружных состязаниях.
Традиционно, соревнования начались с древнего ритуала поклонения водному духу, во время которого шаман задабривает его национальными угощениями и подношениями.
Помимо соревновательной части, в которую вошли, масс-старт, смешанная эстафета, «двойки», «тройки», «километр» и «500 метров» вниманию участников была представлена и обширная культурная программа, традиционные игры и спортивные состязания в силе, ловкости и сноровке, а также и в приготовлении блюд из рыбы, рукоделие, исполнение традиционных песен и танцев коренных народов Севера.
Изюминкой XIX соревнований стала делегация Венгрии, которая представила собственную команду гребцов, а также приняла участие в конкурсе на лучшее блюдо из рыбы.
В первом и самом зрелищном заплыве – массовом старте – победителем среди мужчин стал Иван Покачев из Сургутского района. Среди женщин лучшей стала представительница Сургутского района Альбина Сопочева. Губернатор Югры лично поздравила их с этой победой.
Кроме того, здесь же состоялось награждение лауреатов премии правительства Ханты-Мансийского автономного округа имени Ю.Н. Шесталова в 2019 году за вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера. Премия вручена педагогу дополнительного образования из Лянтора Галине Лаптевой и коллективу детского этнокультурного стойбища «Нумсанг ёх» из Белоярского района.
Еще одно новшество этих соревнований - неформальное общение губернатора с югорскими блогерами, администраторами крупных пабликов в социальных сетях. Одними из участников встречи стали популярный московский блогер Шевги Ахатов и Сибирский Рокки, депутат окружной Думы Руслан Проводников. Главная тема обсуждения - каким должен быть человек, ведущий блог.
Двухдневные международные соревнования на Кубок губернатора по гребле на обласах завершились торжественной церемонией награждения победителей. По результатам командного зачёта Кубок достался абсолютным чемпионам, настоящим гребцам на обласах из Нижневартовского района. «Серебро» соревнований завоевали спортсмены Когалыма, команда Сургутского района из деревни Русскинской стала обладателем «бронзы».
Мероприятие собрало порядка двух тысяч зрителей.
Ирина САМСОНОВА