Стартовало выдвижение на муниципальных выборах

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Стартовало выдвижение на муниципальных выборах

В муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, где в единый день голосования 8 сентября 2019 года состоятся очередные и дополнительные выборы представительных органов, стартует прием документов от избирательных объединений и кандидатов. В единый день голосования 2019 года будут проведены выборы по 17 избирательным кампаниям (список избирательных кампаний  - http://www.hmao.izbirkom.ru/upload/iblock/10b/vybory_09_09_2018.pdf)

Период выдвижения и регистрации кандидатов на выборах в органы местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры начинается с 4 июля 2019 года и заканчивается в 18 часов 00 минут 24 июля 2019 года.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Избирательной комиссии округа в разделе «Единый день голосования 8 сентября 2019 года – Выборы в органы местного самоуправления на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» - http://www.hmao.izbirkom.ru/arhiv-viborov-i-referendumov/organizatsiya-viborov/080919/vybory-v-organy-mestnogo-samoupravleniya-na-territorii-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/ и в организующих выборы избирательных комиссиях муниципальных образований.

Чт, 07/04/2019 - 11:10

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