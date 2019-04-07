Департаментом здравоохранения Югры реализует проект «Здоровая семья – здоровая Югра!»

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Департаментом здравоохранения Югры реализует проект «Здоровая семья – здоровая Югра!»

Проект медицинского ведомства рассказывает о медицинских многодетных семьях в Югре, направлен на повышения роли семьи и укрепление общественного здоровья. Реализуется в рамках национального проекта «Демография» и Года семьи в Югре.

 

Старт проекта 5 июля 2019 года. На общественной площадке в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу в 15:00 в прямом эфире «Спросите у врача» подписчики группы «Послушайте, доктор.ХМАО-Югра» смогут задать вопросы первой семье – участнице проекта. В эфир выйдут члены многодетной семьей Юрия Сподара, заместителя руководителя БУ «Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр».

 

Приглашаем жителей региона  присоединиться к разговору о семейных ценностях, здоровье и благополучии югорских семей. Вопросы уже можно писать под постом-анонсом эфира, размещенном на стене группы «Послушайте, доктор.ХМАО-Югра».

Ссылка на видеоролик https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=4PZRgT7R4bw

Чт, 07/04/2019 - 11:21

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