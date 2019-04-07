Конкуренцию участникам гонок на Дне обласа в Сургутском районе составят призеры Кубка губернатора Югры

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СУРГУТСКИЙ РАЙОН. В одиночных заплывах на национальных лодках посоревнуются свыше 50 человек из Сытомино, Русскинской, Угута, Тром-Агана. Среди них – участники и победители в отдельных номинациях Кубка губернатора Югры этого года по гребле на обласах от Сургутского района.
Многие из них попробуют повторить свой успех в одиночных гонках во время районного хантыйского национального праздника «День обласа». Он состоится уже в эту субботу, 6 июля, в поселке Тром-Аган.
— Самым зрелищным мероприятием, конечно же, станут одиночные гонки на обласах. Победители получат призы от спонсоров праздника. Программой так же предусмотрены выставка-ярмарка сувенирных изделий, продуктов охотничьего и рыболовного промыслов. Все гости праздника смогут полакомиться блюдами национальной кухни в гостеприимном чуме, – отметила директор муниципального казенного учреждения культуры «Районный организационно-методический центр» Светлана Уразова. — По поверьям ханты и манси в каждом водоеме живут водяные духи – хозяева рек и озер. Считается, что от них зависит успех рыболовного промысла. По традиции обряд поклонения водному духу Вит Хону проводит носитель и наставник духовной культуры обских угров Кечимов Сергей, Сопочин Михаил. В дар духу воды преподносят светлые ткани, в которые завязали монеты (опускаются в воду на середине реки, затем лодка делает три круговых поворота «по солнцу»).
Традиционный хантыйский национальный праздник «День обласа» проводится в поселке Тром-Аган с 2005 года. Несколько лет назад ему был присвоен статус районного мероприятия, однако гостями и участниками не раз становились представители соседних муниципалитетов. По мнению экспертов, День обласа способствует развитию и популяризации национальных видов спорта, являющихся частью самобытной культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.
Справка:
Сургутский район образован 11 января 1924 года. Это самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности населения (122 000 человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тысяч квадратных километров. Протяженность границ – 1800 км, с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время Сургутский район – это составная часть Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которая включает в себя четыре городских поселения – Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово и девять сельских поселений: Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.
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