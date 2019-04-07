Финно-угорские этнографы, мастера и артисты съедутся в Венгрию на фестиваль

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11-14 июля в венгерском городе Зирц состоится фестиваль, посвящённый 200-летию со дня рождения венгерского учёного-путешественника Регули. Его проводит Музей им. Антала Регули и дом народного творчества.
Партнёр фестиваля – филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» – организовал участие творческих делегаций из регионов России: Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Республики Марий Эл и Свердловской области. Они представят традиционную культуру манси, ханты, ненцев и мари – народов, этнографию и язык которых изучал Антала Регули в ходе своих экспедиций по Уралу.
Откроется фестиваль 11 июля в Доме городского управления Зирца. В программе дня – спектакль и лекция о жизни и деятельности Антала Регули, презентация книги об учёном, открытие тематических выставок и возложение цветов к памятнику исследователя.
12 и 13 июля в Музее им. Антала Регули пройдут показы этнографических фильмов об уральских народах, в том числе документальных фильмов Финно-угорского культурного центра России. Там же состоится семинар, посвящённый Международному году языков коренных народов. Лекцию о женском рукоделии обских угров прочитает Ольга Бубновене, директор Центра народных художественных промыслов и ремёсел ХМАО – Югры, заслуженный деятель культуры Югры, мастер народных художественных промыслов Югры, член Союза дизайнеров России. Её коллега Лариса Поршунова, заведующая отделом музейных проектов Музея Природы и Человека, выступит с докладом «Музей Природы и Человека и Одиссея венгерского учёного Антала Регули». Об охотничьем комплексе северных манси расскажет Вячеслав Кондин, мастер декоративно-прикладного творчества, заведующий сектором музейных программ и проектов Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа». Финно-угорские и венгерские умельцы дадут мастер-классы по народному творчеству.
Отдельная программа развернётся на площади Ракоци. Здесь будет работать выставка под открытым небом, пройдут спортивные игры, лингвистические викторины, мастер-классы, спектакли и концертная программа. Перед горожанами и гостями Зирца выступят участники из регионов России. Солисты из г. Салехарда Татьяна Лар, Валентин Вальгамов и Елена Уфимцева исполнят ненецкие и хантыйские песни, музыкальное наследие мари представят фольклорный ансамбль «Ушанлык» Звениговского района Республики Марий Эл и фольклорный марийский коллектив из Свердловской области, артисты из Югры исполнят музыкальные композиции обских угров. Также ожидаются выступления венгерских коллективов.
Утром 14 июля в Базилике пройдёт месса в память Антала Регули, а в Парке дружбы мероприятия продолжатся концертно-развлекательной программой.
Информационный центр "Финноугория"
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