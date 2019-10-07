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29–30 июня в селе Мужи Шурышкарского района прошёл II открытый районный этнофорум «Мой Шурышкарский». Словно всю красоту суровой северной земли вобрали в себя участники форума. На Центральной площади села ханты, коми-зыряне, ненцы, русские, татары, калмыки, ногайцы, узбеки и многие другие народы многонациональной России представляли свою традиционную культуру.
На торжественном открытии этнофорума участников и гостей праздничного мероприятия поприветствовал глава администрации Шурышкарского района Андрей Головин. В своей вступительной речи он сказал: «Рад видеть вас, дорогие друзья, на территории нашего многонационального гостеприимного района. Поздравляю участников и гостей этнофорума с этим замечательным для всех нас мероприятием. Желаю поднакопить за два праздничных дня множество положительных эмоций. Наша страна многонациональная, и сегодняшнее мероприятие ещё раз это доказывает. Хорошего всем вам праздника!»
Семь поселений Шурышкарского района и шесть территорий Тюменской области объединил в этом году этнофорум. Всего он собрал 270 участников. Среди них участниками праздника стали представители малых населённых пунктов, таких, как: Казым-Мыс и Ямгорт. Кроме того, около 300 жителей районного посёлка Мужи приняли непосредственное участие в разных праздничных мероприятиях. И, если посчитать всех, то их число достигло более 700 человек.
Прежде, чем представить на этом празднике всё традиционное творчество, участники этнофорума провели семинар «Диалог культур», где каждый из присутствующих мог высказать своё мнение о сохранении и дальнейшем развитии родного языка, литературы, культуры, традиций и обычаев своего народа. Ведущая семинара Лидия Егорова отметила: «Этнофорум – это, прежде всего, уникальная возможность получить массу полезных знаний и практических инструментов для развития культуры. Культурное наследие всех народов мира – это то, что необходимо оберегать, а также постоянно глубинно и осмысленно изучать».
После этого ведущая пригласила на сцену участника этнофорума – гостя из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Владимира Енова – сказителя-ханты, члена Союза писателей России. Писатель представил своим землякам-шурышкарцам новое литературное произведение – хантыйское героическое сказание «Два мальчика ростом с пальчик», написанное им в стихотворной форме. Автор прочитал первый абзац сказания сначала на родном шурышкарском диалекте хантыйского языка, а затем прочитал его на русском языке. Надо сказать, что сегодня многие произведения писателя изучаются в школах Шурышкарского района.
Следующей выступающей стала жительница села Мужи Лариса Жаринова (Куртямова). Для этнофорума она подготовила фотоэкспозицию своих работ, которые рассказывают о жизни и быте коренных народов Ямала. Героями её фотовыставки стали простые жители Шурышкарского района, которые, как и их предки, сегодня занимаются рыболовством, охотой, сбором дикоросов и оленеводством.
На семинаре прошла презентация песенного сборника «Мой Шурышкарский район». Известный в районе автор-исполнитель Николай Афанасьев собрал в него свои песни. Он представил одно из лучших своих произведений участникам этнофорума на хантыйском и русском языках. Отметим, что музыкальным редактором его песен стала Татьяна Чухнина, а литературными редакторами – Ольга Евстифеева, Иван Сандрин и Светлана Филиппова. На сегодняшний день им было выпущено всего 50 экземпляров песенного сборника.
В этот день на семинаре «Диалог культур» было ещё немало выступающих, но основные праздничные торжества развернулись на Центральной площади села Мужи. Различные традиции и культуры, яркие национальные костюмы, всевозможные угощения, песни, музыка, танцы.
Представительница региональной общественной организации по содействию КМНС «Минлей» города Салехарда Елена Уфимцева в своей беседе с нами рассказала: «Мы несём ненецкую культуру. Этнофорум понравился. Прежде всего, такой праздник несёт за собой дружбу всех наших народов. Хочется, чтобы истоки культур не иссякали, обновлялись и хорошо сохранялись, а мы всё для этого постараемся сделать в настоящее время».
Настоящую россыпь талантов наблюдали гости этнофорума – ханты, коми-зыряне, ненцы, татары, русские, украинцы и другие народы. С яркой и по-своему уникальной культурой коми-зырян нас познакомила жительница посёлка Восяхово Фаина Конева. Она рассказала: «Кроме того, что нужно было в быту, коми-зыряне всегда старались что-либо смастерить для красоты и украшения своей обычной жизни. Например, плетёные коврики, расписные картины и искусно связанные кружева. Наверное, именно так каждый народ хотел приукрасить свою обычную жизнь на суровом Севере».
Жительница посёлка Шурышкары Маргарита Шиянова в своём небольшом интервью с нами отметила: «В детстве у нас были маленькие куколки из ткани. Уже тогда мы приучались шить им разные платьишки. Так мы сами научились шить себе хантыйские платья и украшать их орнаментами».
Ненастная дождливая погода не смогла помешать проведению II Открытого районного этнофорума «Мой Шурышкарский». В день закрытия фестиваля национальных культур каждый из его участников был отмечен памятными сувенирами и дипломами.
Вениамин Носкин
Тӑта мосванӑн ӆыпӑт тыӆӑщ 29-30-мит хӑтӆӑтн Муши вошн Ӆорвош районӑн Ямал мўвн «Ӆорвош мўвєм» II-мит вәйтантупсы вәс.
Щи мӑӊхӑтӆа шуши мирӑт Тюмень, Ёмвош, Пуӆӊавӑт, Катравош па Вухсарка Приуральской район, Тарко-Сале вош Пуровской район эвӑӆт па Ӆорвош район луваттыйн вәӆты хӑнтэт, сӑранӑт, рўщӑт па па мирӑт иха вәйтантупсыя юхтыйӆсӑт. Мєт ай хӑнты кәртыет эвӑӆт тӑмӑщ вәйтантупсыя хӑннєхуятӑт ищиты тыв ӑктӑщсӑт, щит: Ямкәрт па Касум нюӆ ёх. Араттєӆн 270-кєм хӑннєхә мӑӊхӑтӆ постӑты иха ӑкмӑс. Щи тумпийн, Муши вошӑӊ хәйт-нєӊӑт эвӑӆт 300 муӆтаскєм хуят па вәс. мсыева ки ӆўӊӑтты, 700 муӆтас хӑннєхә араттєӆн тӑм «Ӆорвош мўвєм» вәйтантупсы вєрӑт пориӆӑты па вантты тыв ӊхӑс.
Муши вош хӑры кўтупн тӑм мӑӊхӑтӆа ӑктӑщум хӑннєхуятӑт еӆпийн м вўща ясӑӊ Ӆорвош район кәща хә Андрей Головин тәс па тӑмиты лупӑс:
— Ешӑк ёх! «Ӆорвош мўвєм» кимит вәйтантупсы пӑта нынана ӆӑӊхаӆум путӑртты, ӆәӆн кашӑӊ вєр тәса па хурамӑӊа ат тывӑс. Якты-ариты хотӑт, анӑӊ-сәнӑӊ, арсыр пурмӑсӑӊ па муй шуши мирӑӊ ӆәмӑтсухӑӊ ванӆтупсэт ищиты ма ат мӑнсӑт. Мўӊ мўвевн тӑмхӑтӆ сыр-сыр мир хуятӑт ӆыв кўтэӆн ма вәӆӆӑт. Еӆӆы ищи тўӊщирӑӊа па вещката вәӆаты. мӑӊхӑтӆ пиӆа нынан, ешӑк хуятӑт!
Тынєсты-ӆәтӑсты хӑрӑт, сыр-сыр ӆєтутӑӊ-пурмӑсӑӊ па арсыр хурамӑӊ ӆәмӑтсухӑӊ ванӆтупсэт, якты-ариты хотӑт хурамӑӊа ӆэщӑтты еӆпийн иха юхтум хӑннєхуятӑт «Кашӑӊ мир вәӆупсы щирӆаӆ» оӆӑӊӑн айкеӆ вєрты Муши вошӑӊ рўтьщӑты хотэӆн иха юхтыйӆсӑт.
Щи хот йитн рәпитты нє Лидия Егорова мойӊ ёха-нєӊа иса тӑмиты путӑртӑс:
— Ешӑк хуятӑт! Тӑмхӑтӆ нын арсыр мосты вєр уша павӑтӆӑты. Кашӑӊ хӑннєхә тӑта ӆўв мирӑӆ вәӆупсы щирӑт оӆӑӊӑн айкеӆ мўӊева вєрты питӆ. Щи вєрӑт уша ки вєрӆўв, мўӊ вәӆупсы щирӆўв па тащӑӊа йиӆӑт.
Мосӆ лупты, хуты тӑм вәйтантупсы пурайн, киникайт хӑншты хӑннєхә, Владимир Енов щив ӊхӑс, Ӆорвош район кәщаитн муй ӑӆ хӑннєхуятӑтн шєӊк сӑмӑӊа па мосман тӑйӆы. Вантэ, ӆўӊтарӆаӆ па моньщӆаӆ Ямал мўв ӆуватн ӑшкола няврємӑтн вәнӆтӑӆыйт. Щи вєр пӑта тӑм мирхотн мєт оӆӑӊ ясӑӊӑн мӑсы. Йиӆпа хӑншум «Ӆуй пӑӆаткєм кӑт пухлєӊки» йис путӑр хӑнты ясӑӊӑн ӆўӊтӑс па щӑӆта рўщ щирн тәса етшуптӑсӆэ. Кашӑӊ хӑнты муй па мир хәя-нєӊа хурамӑӊ хӑнты ясӊӑӆн моньщум путрӑӆ хәӆӑнтты па уша павӑтты әмӑщ вәс.
Кимит айкеӆ Муши вошӑӊ нє Лариса Жаринова (Куртямова) ӆэщӑтӑс. Тӑм ими лупӑс, муйсӑр шуши мирӑт иса йис пурайт эвӑӆт Ямал мўвн вәӆӆӑт. Щит пӑта мирхота ӑктӑщум хӑннєхуятӑта ӆўв тәса вєрум хурӑӊ ванӆтупсы аӆяс. Щи хурӑтн арпєлӑк ӑӆ хуятӑт вәсӑт, мӑта ёх вой-хўӆ веӆпӑсӆӑӆӑт, вўӆы тащӑтн вәӆӆӑт па вещката рәпитӆӑт.
Ӛхӑт хӑнты па рўщ ясӊӑтн арӑт хӑншты па щитӑт мир еӆпийн ариты хә Николай Афанасьев путӑртӑс, муй щирн йиӆуп арӑӊ киника єсӆӑс. Щи нєпекӑӆ ӆўв «Ма Ӆорвош мўвєм» нємн кантсӑӆэ. Ин 50 щимӑщ киника веӆщи єтӑс. Путрӑӆ сухнум кўтн ӆўв щи Ӆорвош мўвӑӆ оӆӑӊӑн шєӊк әмӑщ турсыйн кӑт ясӑӊ щирн тӑм арӑӆ ищиты ма арийс.
Тӑм ёх тумпийн, м арат хӑннєхә сыр-сыр мир культура вєрӑт оӆӑӊӑн арсыр айкеӆӑт тәсӑт. Ищипа мєт вуӆаӊ «Ӆорвош мўвєм» кимит вәйтантупсы вєрӑт иса Муши вош хӑры кўтупн мӑнсӑт.
Араттєӆн 23 пӑсан омӑссы, хута хӑнтэт, сӑранӑт, юрнӑт, рўщӑт, хӑтанят, калмыкӑт па арсыр мирӑт сыр-сыр ӆєтутӑт ӆэщӑтсӑт, ӆыв тәс ёшӆаӆн вєрум, ёнтум муй сэвум пурмӑсӑт па ӆәмӑтсухӑт иса ванӆтупсы щирн тәсӑт. Щи вєр тумпийн, арсыр мир хӑннєхуятӑт итн-итн якты-ариты хотӑт тӑӆаӊ хӑтӆ мӑр вош хӑрыйн ванӆтӑсӑт.
Щиты Пуӆӊавӑт шуши мир тӑхийн рәпитты ими Елена Уфимцева тӑм вәйтантупсы оӆӑӊӑн лупӑс, хуты ӆыв юрнӑт вәӆты-хоӆты щирӑт еӆӆы тәӆӑт, па мирӑта ванӆтӑӆӑт. Ӆўв ясӑӊӆаӆ щирн, «Ӆорвош мўвєм» нємуп вәйтантупсы ма ӆэщӑтсы, тӑмӑщ мӑӊхӑтӆӑт унтасн арсыр мир ёх ӆәхсӑӊа ӆыв кўтэӆн вәӆӆӑт.
Ващ юхан ов кәртӑӊ сӑран ими Фаина Конева ёшн вєрум сыр-сыр пурмӑсӑӊ ванӆтупсы мойӊ хӑннєхуятӑта аӆяс па тӑмиты лупӑс:
— Мўӊ вәӆупсэв щирн арсыр мосты пурмӑсыет иса ёшн вєрты хошӆўв. Тӑта, вантэ, нын хотхӑр сухӑт, оӆюпн хӑншум хурӑт па тыюм щӑшкан сух шўкӑт вантӆӑты. Щитӑт ищи сӑран иметн нємасыя хотӆаӆ хурамӑӊа ӆэщӑтты пӑта тәса етшуптӑӆыйт.
Ӆорвош эвӑӆт юхтум нє Маргарита Шиянова хурамӑӊ аканяӊ ванӆтупсэӆ оӆӑӊӑн тӑмиты нёхмӑс:
— Мўӊ айтєӆн аканьӆясўв па аканьӆўв рнасн муйн ёнтсўв. Мосӑӊ, щи вєр пӑта айн-айн мсыева ёнтӑсты пиньщӑсўв па тӑмхӑтӆ сыр-сыр хә муй нє аканят иса ёнтӆўв. Щи тумпийн, нє рнасӑт муй па арсыр мўӊева мосты ӆәмӑтсухӑт па хурамӑӊа-тәса ёнтты вєритӆўв.
«Ӆорвош мўвєм» кимит вәйтантупсы вєрум хӑтӑӆӊӑнӑн пура-пурайн рт вәс. Тәп щимӑщ вєр пєӆы ӑнт па вантман, хӑнтэт, сӑранӑт, рўщӑт муй па мирӑт арсыр ванӆтупсэт вєрсӑт, яксӑт, арисӑт, вәӆупсы хурасӆаӆ оӆӑӊӑн айкеӆӑт тәсӑт. Юхи хӑщум кўтн район ӆуватн вәӆты культура тӑхи кәща нє Марина Мартишина кашӑӊ хӑннєхуята ишӑкты нєпекӑт катӆуптӑс па лупӑс, хуты тӑм мєт м хӑтӆӑт вәсӑт.
Вениамин НОСКИН