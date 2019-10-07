Финансирование обеспечения югорчан жильем – приоритетное направление бюджетной политики региона

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Губернатор автономного округа Наталья Комарова приняла участие в онлайн-конференции «Переселение жителей Югры из ветхого и аварийного жилья».
На вопросы югорчан ответили главы всех 22 муниципалитетов региона, заместитель губернатора Андрей Зобницев, директор окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Илья Ким, директор департамента строительства – главный архитектор Югры Андрей Кривуляк, руководитель службы жилищного и строительного надзора Артем Копылов, представители прокуратуры.
Количество поступивших вопросов, комментариев с ответами и пояснениями во всех социальных сетях и мессенджерах – 500. В ходе конференции ответ дан на 33 вопроса.
«Мы обязаны освободиться от аварийного жилья. Количество деревянного многоквартирного жилого фонда в Югре составляет около 3 миллионов квадратных метров, а 2,2 миллиона – это непригодное и аварийное жилье», – сказала Наталья Комарова.
В 2019 году муниципалитетам для переселения людей из аварийного жилищного фонда из регионального бюджета дополнительно выделено более 6 миллиардов рублей. Это позволит расселить свыше 100 тысяч квадратных метров жилья, в котором проживают 3,7 тысячи югорчан. Общий объем субсидий из бюджета автономного округа на эти цели составляет 7 миллиардов 724 миллиона рублей. Эти средства позволят уже в текущем году расселить более 140 тысяч «квадратов» аварийного жилья, в котором проживают 5,3 тысячи человек.
Всего в соответствии с адресной программой по переселению граждан из аварийного жилого фонда до 2025 года в Югре будет расселено 906 многоквартирных домов общей площадью свыше 419 тысяч квадратных метров. В новые благоустроенные квартиры переедут около 30 тысяч человек. Вся работа ведется в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». При этом необходимо отметить, что по объемам расселения, предусмотренного нацпроектом, Ханты-Мансийский автономный округ входит в тройку лидеров среди регионов страны.
Наталья Комарова напомнила, что Президент России Владимир Путин инициировал участие федерального бюджета, правительства в решении жилищных вопросов. «Уже несколько лет из федерального бюджета софинансируются региональные программы по сносу аварийного жилья. Сегодня мне поступило решение фонда содействия развитию ЖКХ, что наша заявка принята для участия в национальном проекте, определен объем софинансирования. В ней указан каждый конкретный дом в каждом муниципалитете, – подчеркнула глава региона. – Обеспечение людей жильем, в том числе проживающих в аварийном жилом фонде, – это компетенция органов местного самоуправления. И эта программа – одна из редких, где указаны адреса каждого аварийного дома в привязке к конкретному муниципалитету. Мы все в одной команде, поэтому очень важно понимать друг друга и должным образом реагировать на запросы югорчан».
Также в ходе онлайн-конференции были разобраны конкретные случаи югорчан. Так, отвечая на вопрос, поступивший в социальной сети «ВКонтакте», глава Нижневартовска Василий Тихонов пояснил, что только в 2019 году в муниципалитете было расселено около 38 домов. А до конца года будет расселено еще 18 домов. «Это рекордное количество для нас. За это я хочу выразить благодарность лично губернатору Югры Наталье Комаровой, правительству автономного округа за особое внимание к этой теме. Если мы сохраним эти темпы, то через два года в Нижневартовске практически не останется ветхого жилья», – сказал он.
В ходе онлайн-конференции ее участникам представили видеообращение жителей Пыть-Ях, которые через социальные сети попросили помощи в расселении аварийного дома. По словам горожан, в помещениях проваливаются полы, прорываются батареи отопления, жилье заливает водой. В этой связи некоторые из жильцов вынуждены проживать в съемном жилье. «Мы живем в таких условиях 35 лет», – сказали пытьяхцы.
Глава города Александр Морозов сообщил, что данный дом действительно признан аварийным. Его полное расселение запланировано уже на первую декаду на 2020 года.
«Финансирование программы по расселению людей из аварийного жилищного фонда превышает 7,7 миллиарда рублей. Также принято решение о распределении между муниципалитетами еще 2 миллиардов. Мы готовы передать их. Здесь имеет значение подход, – подчеркнула Наталья Комарова. – У Пыть-Яха и еще у 4 муниципалитетов очень сложная задача: реализуются одновременно две программы по закрытию балочной темы и ликвидации аварийного жилья. Ресурсы есть. Важно эффективно распределить их в интересах граждан».
При этом глава региона нацелила руководителей югорских муниципалитетов на поиск новых управленческих решений при ликвидации аварийного жилфонда. «Есть муниципалитеты, которые работают с застройщиками, применяют эффективные управленческие решения для урегулирования этого вопроса. Вопросы финансирования обязательств по обеспечению югорчан жильем являются приоритетными для бюджетной политики автономного округа», – сказала Наталья Комарова. В пример губернатор привела Сургутский район: «Муниципальные власти приняли решение, что ликвидация аварийного и непригодного жилья – главный вопрос, где органы местного самоуправления прикладывают все усилия для строительства жилья, привлечения инвесторов и, как следствие, дополнительные финансовые средства из бюджета. Район использует правильный подход».
Помимо вопросов и обращений, в адрес участников онлайн-конференции поступали и слова благодарности за решение из жилищных проблем. Одно из таких видеообращений пришло из Белоярского. «Мы – многодетная семья, купить жилье не имеем возможности. А тут нам сообщили о предоставлении квартиры. Это стало большим и очень приятным сюрпризом, ведь до этого мы проживали в аварийных домах. Мы очень рады большим комнатам в новой квартире», – сказали югорчане.
«Это, на мой взгляд, ожидаемая реакция людей – конечно, они счастливы, – сказала Наталья Комарова. – Я много лет работаю в органах власти, 20 лет из них – на уровне муниципалитета. Самая большая радость от проделанной властями работы – решение жилищного вопроса той или иной семьи. В этом смысле национальный проект является тем непосредственным и понятным людям механизмом для освобождения от этой проблемы. Он носит прикладной характер».
Необходимо отметить, что на каждый из вопросов, поступивших от югорчан в ходе онлайн-конференции, обязательно будет дан ответ.
Посмотреть полную версию онлайн-конференции «Переселение жителей Югры из ветхого и аварийного жилья» каждый интернет-пользователь может в группе «Правительство Югры» в социальной сети «ВКонтакте».
Отметим, что в дальнейшем серия подобных интернет-конференций по актуальным вопросам, поступающим от югорчан в социальных сетях, продолжится. Темы будут определяться в том числе через голосование.