Сотрудники Советской районной больницы рассказали детям об инфекционных заболеваниях

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Для каждого времени года характерны свои заболевания. Лето — это в первую очередь инфекции, поражающие пищеварительный тракт. Для детского возраста «болезни грязных рук» представляют особую опасность. Сотрудники Советской районной больницы продолжают проводить мероприятия, направленные на профилактику инфекционных заболеваний и пропаганду здорового образа жизни.
Одно из таких занятий на тему «Чистые руки — здоровый кишечник» прошло в детском саду «Аленка» в Советском. Медицинские работники рассказали ребятам о том, что такое кишечные инфекции, как они передаются и как часто, и зачем нужно мыть руки. Врачи научили детей правильной технике мытья рук.
Мытье рук — это привычная ежедневная процедура. Многие делают это автоматически, не задумываясь, что есть важные правила. Первое и самое важное — твердое или жидкое мыло должно полностью покрывать поверхность рук, создавая «мыльные» перчатки. Совершать данную гигиеническую процедуру нужно не меньше двадцати секунд. Ладони и пальцы рук необходимо тереть круговыми и вращательными движениями. Втирать мыло нужно и под ногти. Вытирать руки следует бумажными салфетками либо индивидуальным полотенцем.
В конце занятия ребята на практике отработали полученные занятия.
«Чистота рук — залог здоровья человека, от этого зависит очень многое, в том числе риски подхватить какой-либо вирус или заболевание. Многие привычки формируются в детстве. Мы проводим занятия в дошкольных образовательных учреждениях с целью формирования культурно-гигиенических навыков у детей», — рассказала заведующая педиатрическим отделением поликлиники Любовь Резник.
Волонтеры-медики Югры провели площадку здоровья на городском Пикнике
За день площадку посетили более 500 жителей Ханты-Мансийска. Вместе с волонтерами здоровье югорчан проверили сотрудники окружного Центра медицинской профилактики, Центра СПИД, Ханты-Мансийской психоневрологической больницы.
Посетителям палатки здоровья волонетры-медики измеряли артериальное давление, с помощью аппарата «Смокелайзер» проверили уровень углекислого газа в организме. 94 человека анонимно и безболезненно сдали тест на ВИЧ.
Главный внештатный медицинский психолог Депздрава Югры Елена Белозерцева провела ряд мастер-классов «Open - ART» ориентированных на психологическую работы с детьми и взрослыми. В мастер-классах по арт-терапии, маскотерапии, и ландшафтной арт-терапии участвовали 50 человек.
Волонтер отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеров-медиков» – сертифицированный тренер студии "Keep Fit" Виктория Корепанова провела оздоровительную гимнастику для суставов Всероссийской программы "Здоровье суставов в надёжных руках". Это усовершенствованная тренировка, в которой правильно и логично подобраны упражнения на улучшение мобильности каждого отдела позвоночника, проработку всех суставов, растяжку мышц и связок, снятие компрессионных нагрузок и расслабление спазмированных мышц. Тренировка предназначена для профилактики и коррекции болей в спине и суставах.
Центр СПИД помимо экспресс-тестирования развернул интерактивную площадку, где можно было ответить на вопросы викторины, поиграть в игры и получить консультацию специалистов.
Центр медицинской профилактики подготовил для детей большую раскраску, для родителей полезную информацию о здоровом питании, здоровье детей и взрослых. Все обследования проходили в мобильном экстренном медицинском модуле, который развернули сотрудники Центр медицины катастроф.
На площадке здоровья побывала и Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Как отметил главный врач Центра медицинской профилактики Алексей Молостов, данная выездная работа проводится в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», призвана обратить внимание югорчан на свое здоровье, показать полезность ведения активного образа жизни, правильного питания и важность периодических обследований.
Специалисты кардиологического диспансера реализуют опыт выездной диагностики
Удобство данной модели оказания медицинской помощи уже оценили более 700 работников предприятий Сургута и Сургутского района.
В 2019 году врачи отдела платных услуг и медицинского маркетинга Окружного кардиологического диспансера «Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» выполнили 38 выездов. Формат обследований нацелен на определение факторов риска для сердечно-сосудистой системы. Кардиоскрининг включает лабораторные исследования, электрокардиграфию, прием врача-кардиолога, который по результатам полученных данных определяет уровень вероятности возникновения заболевания. По итогам первого полугодия 30 процентов обследуемых имеют существенный риск развития сердечно-сосудистой катастрофы (инфаркт или инсульт) в ближайшие 5 лет. Наиболее часто выявляются такие факторы, как ожирение, никотиновая зависимость, нарушение липидного обмена.
«Предупрежден, значит вооружен – это принцип людей, которые хотят быть уверенными в состоянии своей сердечно-сосудистой системы и жить долго. Заболевания сердца и сосудов тем и опасны, что могут годами протекать бессимптомно и проявиться тогда, когда последствия окажутся необратимыми. В зоне риска – люди с отягощённой наследственностью, те, кто имеет лишний вес, вредные привычки, не занимается спортом, – рассказала главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева.
Главный врач диспансера отметила, что более подробный прогноз составляет кардиолог. На основе индивидуальных особенностей пациента, врач назначает рекомендации по коррекции образа жизни. В случае выявления опасных нарушений работы сердечно-сосудистой системы, пациент направляется на углубленное обследование для определения дальнейшей тактики лечения. К слову, вероятность возникновения кардиозаболеваний зависит и от пола. Статистика 2019 года говорит о том, что мужчины трудоспособного возраста в Югре умирают от инфаркта в 18 раз чаще, чем женщины. Поэтому им стоит обратить особое внимание на состояние своего здоровья.
Медицинские фильтры – важная часть летней оздоровительной кампании
В Нягани через данные фильтры прошли 494 ребенка.
Медицинские работники Няганской городской детской поликлиники продолжают сопровождать летний отдых детей. Помимо работы на летних оздоровительных площадках, организованных на территории города, сотрудники учреждения ведут так называемые «медицинские фильтры» За три смены летнего отдыха специалисты отделения организации медицинской помощи детям и подросткам детской поликлиники осмотрели и допустили к выезду за пределы Нягани 19 групп общей численностью 494 ребенка. Через фильтр для прибывающих в город прошло 9 групп – 280 детей.
«Разницы в осмотре выезжающих детей и детей приезжающих с отдыха абсолютно нет. Проверяем на простудные (кашель, насморк, ангина) и кожные заболевания (педикулез, чесотка) Опрашиваем детей на инфекционные заболевания. Выясняем, есть ли жалобы на здоровье. И по опыту многих лет дети с выездного отдыха чаще всего возвращаются с простудными заболеваниями, такими как фарингиты и назофарингиты», – рассказывает Вероника Максимовская, заведующая отделением организации медицинской помощи детям и подросткам медицинской организации.
Врачи продолжат работы и в августе. С отдыха вернутся еще 214 юных няганцев. В городе работают четыре городские оздоровительные площадки. Две из них расположены на базе детских дошкольных учреждений и две на базе Центра спортивной подготовки.