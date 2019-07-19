Смена «Сказки реки Казым» в детском лагере «Нумсанг ёх»

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С 20 июня по 26 июня 2019 г. в детском стойбище «Нумсанг ёх» прошла первая смена «Сказки реки Казым».
Программа была насыщенной и интересной: мастер-классы, проекты, квесты, игры. Ребята под руководством кураторов работали над проектами по популяризации персонажей хантыйских сказок. День был расписан, утром дети занимались в группах, после обеда занятия в кружках, спортивные состязания. Вечером показывали результаты своей работы. В ходе смены родились такие проекты, как «Сказки из полога», «Пальчиковый театр» и квест «По тропам сказочных героев».
Проект «Сказки из полога» был осуществлен под руководством Елены Федотовой. Всё действие было разыграно в пологе в виде теневого театра. Дети с огромным интересом смотрели, узнавали героев хантыйских сказок. А затем вместе с начинающими актёрами рассуждали, как сделать героев хантыйских сказок популярными.
Другая группа ребят под моим руководством придумали проект «Пальчиковый театр» по сказке Е.Д. Айпина «Клюквинка и травяная косичка». Детьми были подготовлены реквизиты для пальчикового театра, сценарий. Они разучили роли сказочных персонажей. Затем поставили мини-спектакль, который сняли на видео.
Третья группа под руководством Марины Чибулаевой, Натальи Федотовой подготовили квест «По тропам сказочных героев» с персонажами хантыйских сказок. Также участники смены «Сказки реки Казым» приготовили видеоролики с самопрезентацией на хантыйском языке. За помощью в переводе текста они обращались к работникам лагеря: Ирине Юхлымовой, Евгении Салаховой, Екатерине Иночкиной, Зое Рандымовой.
Фольклорная смена в этнолагере «Нумсанг ёх» состоялась. Ребята узнали для себя много нового и интересного, окунулись в волшебный мир хантыйских сказок и легенд.
Ирина Молданова, Ханты-Мансийск
«Нумсӑӊ ёх» няврєм кәртӑн лыпӑт тыӆӑщ 20-26-мит хӑтӆӑтн «Амня юхан моньщӑт» оӆӑӊмит смена вәс.
Ӆапӑт хӑтӆ мӑр няврємӑт арсыр әмӑщ па ущхўӆь вєрӑт вєрсӑт. Щит: мастер-классӑт, проектӑт, квестӑт па юнтӑт. Няврємӑт хӑнты моньщ оӆӑӊӑн вєр ӆэщӑтсӑт, ӆәӆн хӑнты моньщ оӆӑӊӑн па мир хуятӑт уша ат вєрсӑт. Хăтӆ мӑр тӑмӑщ вєр вәс: аӆаӊая няврємӑт проектӑт пиӆа рәпитсӑт, нәмӑссӑт, муй иты хӑнты моньщӑн вәӆты Моньщ нє, Пур нє, Кар ими, Ими хиӆы тӑм вәӆупсыйн аршӑк мирн ат вәӆыйт. Няврємӑта әмӑщ вәс. Ӆыв лупсӑт, тӑм утӑт интернет хўват ванӆтӑты.
Щӑӆта ӆєты пийн арсыр вєрӑта ӊхсӑт па щи пийн кӑсупсэт па арсыр юнтӑт вәсӑт. етн оӆӑӊан ӆыв вєрум рәпатаеӆ ванӆтӑсӑт.
Смена мӑнум мӑр няврємӑт ӆыв ух тәты ёхӆаӆ пиӆа тӑмӑщ вєрӑт ӆэщӑтсӑт: «Моньщӑт хăшап эвӑӆт», ӆуйн ванӆтӑты юнтупсы, квест хӑнты моньщӑт оӆӑӊӑн.
Щимӑщ әмӑщ па нумсӑӊ смена вәс.
Ӆыв хӑнты моньщӑт эвӑӆт арсыр хуятӑтн юхтыйӆсайт нюр иса Моньщ нє, Пур нє па па утӑт.
Ирина МОЛДАНОВА, Ёмвош няврємӑт вәнӆтӑты нє