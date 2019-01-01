В деревне Пашторы прошёл праздник «Северное сияние»

- Русский
С 18 по 21 июля 2019 года в сельском поселении Пашторы Белоярского района реализовался проект «Северное сияние», победивший в конкурсе «Малая культурная мозаика Белоярского района».
Руководителем проекта является «Народный мастер России» Ирина Кузьминична Фирсова.
Данный проект администрирует Региональный благотворительный фонд поддержки угорских проектных инициатив (Фонд ПУПИ) в партнерстве с Благотворительным фондом развития города Тюмени, реализован на средства Благотворительной программы «Культура» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
У каждого сёла, как и у человека, есть своя история, своя биография. Есть она и у небольшой деревни Пашторы Белоярского района. Хантыйское поселение было основано 149 лет назад в 1870 году. Для многих коренных жителей Пашторы являются малой родиной. В деревне нет особенных памятников старины, но все строения по-сибирски прочные и крепкие. Привлекательность края создает необыкновенно красивая природа: просторные луга, перемежаемая тенистыми деревьями, величественная река Обь, которая кормит рыбой.
В деревне проживает хантыйский род Лельховых. Деревенские жители очень дружелюбные, работящие и гостеприимные.
Лето – одно из самых удивительно красивых и ярких времён года. Летняя природа особенная, впечатляющая. У каждого лето ассоциируется с чем-то своим: звуками, запахами, ощущениями. Это сочные луговые травы, аромат полевых цветов и даже сумрак и прохлада леса.
У ханты месяц июль имеет несколько названий – «Месяц вонзевой рыбы», «Месяц заливных озер», «Месяц спадающей воды», «Месяц линьки птиц». Это время умиротворенности, отсутствие противоборства человека с природными стихиями. Пик летнего года связан с периодом хозяйственной активности: заготовка сена для домашней животности, изготовление охотничьих и рыболовных снастей и т.д. И, конечно же, заготовка рыбы на долгую зиму.
В эти дни с праздничной программой в отдаленное поселение прибыли участники инициативной группы по проекту «Северное сияние». На берегу хантыйской деревни гостей встречали различными северными лакомствами, от которых невозможно было удержаться.
Затем традиционно прошёл обряд очищения. Это действо вызвало особый интерес у участников праздника, которые тут же, не сговариваясь, поклонились духам-покровителям.
Гости и жители деревни собрались в Доме культуры. Здесь была оформлена выставочная экспозиция «Пашторские рукодельницы», на которой можно было увидеть: бисерные украшения, традиционно связанные изделия, хантыйские куклы-акани, халаты – щашкан сахи, игольницы, а также современные сувениры. Такие выставки дают возможность реализовать творческий потенциал молодежи, мастеров – это воплощение смелых идей в области техники и технологий традиционных ремёсел, это путевка в жизнь для перспективных разработок и неординарных проектов.
В развлекательную праздничную программу входили и музыкально-танцевальные номинации: фольклор, мастер-классы по пошиву хантыйского платка, изготовление куклы-акань, раскрой традиционного халата щашкан саха. Своим мастерством по работе с берестой поделились «Народные мастера России» Ираида Григорьевна Неттина, Аксинья Григорьевна Ерныхова и мастер-наставник Валентина Григорьевна Багишева.
В дни проведения праздника прошёл мастер-класс по изготовлению традиционного хантыйского блюда «Шомах».
Крупную рыбу (язь, сырок) чистят от чешуи, надрезают и удаляют плавники, вспарывают со стороны спины, аккуратно освобождая от скелета, убирают потроха.
С внутренней стороны филе делают надрезы, перекидывают на шест, немного просушивают, а затем жарят.
Традиционно шомах готовят в больших количествах на зиму.
В спортивных соревнованиях «Сильный, ловкий, умелый» приняли участие молодежь, взрослые и дети. По итогам состязаний каждого участника ждали приятные подарки и дипломы.
Также прошли соревнования по гребле на лодке саранхоп («зырянская лодка»), возраст участников – от 10 до 80 лет. Активное участие приняли Терентий Валерьевич, Антон Валерьевич, Андрей Валентинович, Михаил Юрьевич Лельховы.
Итоги подводила счётная комиссия, в состав которой вошла председатель ОО «Спасение Югры» Антонина Иосифовна Ледкова.
Участница проекта «Добрый югорчанин» Дарья Журенко собрала для жителей национальной деревни Пашторы гостинцы.
Сладкие подарки среди детей разыграли с помощью квеста (поисковой игры) «Разыщи клад!». Задания были самого разного содержания: «Разгадай шараду!», «Переведи слова с английского и хантыйского языков!», «Найди макет маленького летнего жилища народа ханты!» и т.д. Когда клад был найден, радость детей была безгранична. Пожилые сельчане также получили посылку с гостинцами.
Хочется выразить слава благодарности старосте деревни Пашторы Татьяне Кирилловне Лельховой, а также поблагодарить Олега Борисовича Данилова, Валерия Терентьевича, Алексея и Ивана Валерьевича Лельховых, заведующую клубом Веру Терентьевну Данилову и всех селян за радушный приём и активное участие в наших программах.
Хочется сказать, что такие встречи для отдалённых поселений Югры служат своеобразной площадкой для встреч, общения, обмена информацией и эмоциями.
Ирина ФИРОСОВА,
руководитель проекта «Северное сияние»