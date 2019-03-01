Экспедиция «Вершина Регули»

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К 200-летнему юбилею венгерского ученого-путешественника Антала Регули, август 2019 г.
4 августа 2019 года в рамках Дня коренных народов мира Музей Природы и Человека отправляет международную экспедицию на Приполярный Урал в Березовский район. В состав рабочей группы экспедиции входят сотрудники Музея Природы и Человека, Эстонского национального музея, а также волонтеры из Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Пыть-Яха, Саранпауля и Москвы. Завершится экспедиция 15 августа 2019 года. На следующий день, 16 августа 2019 года, на базе РИЦ «Югра» состоится пресс-конференция по итогам проекта.
Реализация проекта проходит под эгидой Программы Сотрудничества между Министерством культуры Эстонской Республики и Министерством культуры Российской Федерации на 2019-2021 годы, подписанной в г. Москва 01.03.2019 г.
Команда проекта «Вершина Регули» отправится на вершину Регули для верификации географических данных. Научная поездка будет проходить под знаком 200-летия венгерского исследователя Антала Регули, внесшего значительный вклад в изучение истории и культуры коренных малочисленных народов Севера, а также географии нашего региона.
Одна из вершин Приполярного Урала высотой в 1711 метров носит имя Регули – венгерского ученого, жившего в 19 веке. У исследователя была цель – найти прародину венгров. На пути к ней он открыл удивительный мир проживающих за Уралом родственных венграм народов – манси и ханты.
Вершина Регули вполне может стать туристическим брендом Югры, новым маршрутом для путешественников. В то же время, личность венгерского исследователя, его незавершенный научный труд, посвященный обским уграм, вызывает интерес ученых.
Именно с этой целью –привлечь внимание общественности, научного сообщества к наследию Регули – в 2015 году Музеем Природы и Человека была предпринята первая экспедиция на Приполярный Урал по маршруту венгерского ученого. Экспедиция, в которой приняли участие сотрудники Музея Природы и Человека, Кунсткамеры, общественники из организации «Спасение Югры», журналисты была посвящена 170-летию с момента окончания путешествия Антала Регули по территории нашего края.
По результатам снят фильм, создан проект передвижной выставки, небольшая фотовыставка об экспедиции была показана во многих музеях нашего региона.
К сожалению, большое количество уникальных материалов по этнографии, лингвистике, фольклору из этого наследия не были расшифрованы, переведены и изданы на русском языке, языке коренных народов Югры.
Много работы делается силами венгерской стороны, но нужна помощь и других исследователей. Архивы Регули хранят важную информацию, которая обогатит нас новыми знаниями.
Сохранить наследие Антала Регули – задача благородная, масштабная, достойная личности венгерского исследователя, его подвижнического служения просвещению.
Департамент культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Музей Природы и Человека»