В Югре стартует окружной конкурс комиксов на 4-х языках

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Общественно-политическая газета «Новости Югры» и объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» объявляют II окружной детский конкурс комиксов «Легенды Югорской земли».
Прием заявок начинается 9 августа2019 года и завершится 30 декабря 2019 года и приурочен к празднованию Дня коренных народов мира. Награждение победителей состоится 21 февраля 2020 года в рамках Международного дня родного языка.
Участниками конкурса могут стать дети, проживающие в Югре, в возрасте от 7 до 16 лет. На конкурс предоставляются индивидуальные комиксы либо коллективные работы, выполненные в период с 9 августа по 30 декабря 2019 года.
Детские рисунки на конкурс принимаются в формате комикса по мотивам обско-угорских мифов, преданий и сказок на листах формата А4 либо в электронном формате, исполненные в технике рисунка (карандашами или красками). Работы должны быть написаны на русском, хантыйском, мансийском или ненецком языках. С положением можно ознакомиться на портале ugra-news.ru и газете «Новости Югры».
Координатор конкурса Наталья Михайловна Анадеева, тел. +79224244701.
Конкурсные работы необходимо отправить по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, улица Мира, 46 или на электронный адрес: comics-ugra2019@mail.ru.
Напомним, что впервые конкурс «Легенды Югорской земли» состоялся в 2018 году. На конкурс пришло более 100 работ на трех языках – русском, хантыйском и мансийском. В этом году организаторы добавили еще один язык – ненецкий.
Как и в прошлом году судить работы участников конкурса будут не только журналисты окружных изданий, но и художница из Финляндии Санна Хукканен и комикс-активист из Москвы Анна Воронкова, кандидат искусствоведения Анна Лебедева (Барнаул). В этом году в состав жюри вошли сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Клавдия Айваседа, президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова, а также испанская художница Ирен Домингес Маркес (IreneDominquesMarques).
Ульяна РУКОВА