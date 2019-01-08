День коренных народов мира «Ма ай мирием. Мань мирум. – Мой маленький народ»

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День коренных народов мира «Ма ай мирием. Мань мирум. – Мой маленький народ»

9 августа 2019 года в г.Ханты-Мансийске в 14:00 часов Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» приглашает своих друзей на праздник добрых традиций самобытных народов Югры. Главными именинниками этого Года станут языки коренных малочисленных народов Севера, 95-летний юбилей самобытного хантыйского художника Митрофана Алексеевича Тебетева, 30-летие Общественной организации «Спасение Югры»!

Оглядываясь назад, можно вспомнить официальное открытие Международного года  родных языков в Российской Федерации именно в городе Ханты-Мансийске, что М.А. Тебетев был прародителем Шеркальского этнографического музея, а музей «Торум Маа» был рождён по инициативе ярких общественников, представителей творческой интеллигенции и вошёл в историю показательным примером «народной стройки»!

Почему исторические знания земли обских угров всякий раз привлекают внимание, завораживают, одухотворяют, заставляют оглянуться в прошлое? Давайте попытаемся ещё раз разгадать эту тайну!

Программа праздника:

  • «Поющая, танцующая площадка – Ариты-якты хар». Концертная программа с участием Веры Кондратьевой, фольклорных коллективов и вокалистов муниципальных образований Югры.
  • Уроки родного языка для маленьких и не совсем. Образовательно-театральная площадка: «Сӑма рӑхты ясӊӑт» – хантыйский язык;  «Маньщи латынг ханищтап» - мансийский язык.
  •  «Одежда коренных народов – Шуши мир ләмӑтсухӑт». Дефиле традиционной и современной одежды обских угров.
  • «Этностарт». Программа национальных видов спорта РОО «Федерация этноспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
  • Мастеровая площадка. Мастер-классы по изготовлению предметов из природных материалов.
  • «Студия  Кина ванты хот». Этнический кино-зал. Премьера фильмов Юлии Наковой, тележурналиста телерадиокомпании «Ямал-регион».
  • «Лохтоткуртские сюжеты – Лохтоткурт хурӑӊ ванӆтупсы». Вернисаж работ Митрофана Алексеевича Тебетева из фондов государственных учреждений и частных коллекций.
  • «Художник, каких никогда уже, вероятно, не будет  - Хур хӑншты хә, тӑмӑщ хуят па аӆпа ӑнтә». Этнографические посиделки, посвященные 95-летию и памяти Митрофана Алексеевича Тебетева.
  • Научная площадка. «Мансийская литература в школе». Научно-практический семинар.
  • «История семьи в истории страны. След прожитой жизни». Презентация.
  • «На земле обских угров». Экскурсионные программы.
  • «Загадки охотничьей тропыВеӆпӑсӆаты хә пӑнт». Квест – путешествие.
  • «Югорский хлеб. История со вкусом». Дегустация блюд национальной кухни. 
  • Эпилог. Куренька.

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Будем рады встрече с Вами 9 августа 14:00 на открытой экспозиции музея

по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Собянина, 1!

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