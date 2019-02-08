Национальные проекты – для улучшения жизни югорчан

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В столице Югры 27 июля состоялась стратегическая сессия по реализации национальных проектов в формате «Команда Югры».
В мероприятии приняли участие руководители региональных и муниципальных органов власти, предприниматели, представители общественных организаций, культуры, спорта, здравоохранения, окружной общественной палаты, гражданских объединений и студенческая молодёжь.
Автономный округ одним из первых регионов России запустил работу по реализации национальных проектов в виде разноуровневых стратегических сессий «Югра-2024».
Это постоянная общая работа, а сессии являются логичным продолжением друг друга, частью общей стратегической работы.
Так, в 2018 году были организованы муниципальные кустовые и региональные стратегические сессии. По их итогам югорчане сформировали предложения по достижению показателей и решению задач, поставленных президентом России.
Напомним, национальные проекты федерального масштаба, приняты в России в 2018 году, и разработанные по трём направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».
Губернатор автономного округа Наталья Комарова в приветственном слове отметила:
– Ханты-Мансийский автономный округ – Югра участвует в 11 национальных проектах. В их состав входит 53 региональных проекта. Это встреча для каждого из нас должна стать переходом от идей, замыслов к конкретному потребителю. Все наши решения должны быть направлены на интересы каждой югорской семьи, каждого югорчанина. Когда органы власти ориентируются на запросы людей – это и есть наша главная задача. Именно этим и нужно руководствоваться. В деятельности национальных проектов важно и информационное сопровождение. Важно чтобы каждый человек имел возможность входа в каждый национальный проект, видел площадку для себя. Для этого мы должны создать условия.
Далее участники семинара разделились на проектные команды по теме национальных проектов: «Демография», «Жилье и городская среда», «Образование», «Здравоохранение», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство», «Экология».
Каждая команда получила задание. Например, команде «Жилье и городская среда», в которой приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова, нужно было построить лавочку и покрасить. Так, команда «Культура» устроила концерт, а группа «Демография» на свежем воздухе провела физзарядку. Участники команды «Цифровая экономика» на портале государственных услуг зарегистрировали граждан.
В завершающей части мероприятия участники рассказали о продвижении национальных проектов. Представители команд разработали и презентовали инструменты для улучшения жизни югорчан.
Команда «Жилье и городская среда» предложили максимально привлечь к реализации нацпроектов пользователей интернета, блогеров и интернет-СМИ.
В ходе мероприятия нам удалось пообщаться с участниками проектных команд.
Первый заместитель директора департамента культуры Ирина Кибкало прокомментировала:
– Стратегическая сессия важна для информирования жителей о национальных проектах. Цель нацпроектов улучшение жизни людей. Национальный проект «Культура» состоит из трёх региональных составляющих это «Творческие люди», «Цифровая культура» и «Культурная среда».
Председатель общественной палаты Югры Ирина Максимова:
– Любое дело должно начинаться с самого важного – мотивации, причастности. Как раз такие мероприятия дают возможность людям, представителям различных структур, общественных формирований, органов власти, вместе подумать, куда нам идти. Именно такое взаимодействие и формирует Команду Югры.Я бы расширила эту практику на территорию всего округа. Чтобы каждый гражданин понимал, что такое нацпроект, зачем он и что лично ему даст. Тогда человек тоже будет встроен в систему. Команда – это когда все всё понимают и мотивированы. Данная стратсессия – это высший уровень. Другие уровни должны быть в муниципалитетах, трудовых коллективах, ТОСах и т.д.На прошлой сессии я работала на «Демографии», в этот раз – на «Образовании». Это наиболее близкие мне нацпроекты по роду деятельности. Вообще, я полагаю, что они наиболее значимые. «Демография» потому что если не будет людей, не с кем будет работать. А «Образование» – это механизм развития региона. Без него не будет ни качественных дорог, ни комфортного жилья.
Отметим, что в целом на реализацию национальных проектов на территории Ханты-Мансийского автономного округа в 2019 году из всех источников финансирования направлен 41 миллиард рублей. Федеральные средства в этом объеме составляют 3,8 миллиарда, окружного бюджета – 22,4 миллиарда, муниципалитетов – 1,1 миллиарда, а также за счёт иных источников финансирования – 13,5 миллиарда рублей.
Ульяна Данило
Ёмвошн вўш тыӆӑщ 27-мит хӑтӑӆн национальной проектӑт еӆӆы тәты вєр әхтыйн вән мирхот вәс. Тыв Югра мўв вошӑт, районӑт эвӑӆт кәщайт, щурӑсӆӑты ёх, культура вєрӑт тәты тӑхетн капӑртты хуятӑт, мир мӑӆтӑты хӑннєхәйт, оса нўшайт тўӊматты каркам имет па икет, ӑктӑщийӆсӑт.
Вантэ, Россия мўв ӆуваттыйн Ёмвош округн мєт сыры стратегической сессияйт «Югра - 2024» нємуп мирхотӑт ӆэщӑтты питсайт. Тӑмӑщ вәйтантупсэт Югра мўвн 2018-мит оӆн арсыр вошӑтн вєрантсайт.
Тӑмӑщ мирхотӑтн ёх лупӆӑт, хутыса ӆыв вәӆупсэӆ тәс ӛш хўват тўӊматты.
Россия мўв ӆуваттыйн федеральной щирн мир ма вәӆты кєша 2018-мит оӆн хәӆум ут «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» па «Экономический рост» нємуп поступсэт хўват рәпитты вән кәща ёх питсӑт.
Югра мўв вән кәща ими Наталья Комарова ӑктӑщум мира лупӑс:
– Ёмвош округев ихущъяӊ национальной проект вєрӑт әхтыйн мир вәӆупсы ӆэщӑтӆ. Щи поступсэт хўват Югра мўвн 53 арсыр мосты
сурт тўӊматӆа. Мўӊ тӑм вәйтантупсэв пийн оӆӊитӆэв Югра мўвн вәӆты ёх пиӆа рәпитты. Ёмвош округ правительства хуща рәпитты хуятӑта национальной проектӑт унтасн хӑннєхә нўшайт ӆэщӑтты рӑхӆ. Айкеӆ ӑкӑтты хӑннєхәйта тӑм поступсэт оӆӑӊӑн яма мира путӑртты, хӑншты мосӆ. Югра мўвн вәӆты кашӑӊ хоттєӆ ёх вәӆупсыя нацинальной проект унтас ат юхӑтӆ. Щи кєша мўӊева тәса па ма рәпитты мосӆ. Югра мўв правительство хуща рәпитты хуятӑта кашӑӊ хӑтӆ нәмӑсты, муй вўрн мир вәӆупсы ма па кєна вєрты. Вантэ, мўӊ ёх кєша рәпитӆўв. Кашӑӊ хуят ма ат пӑкӆ лекщитыйӆты, хошум хотн ат вәӆ, рәпата ат тӑйӆ.
Еӆӆы тӑм вәйтантупсыя юхтум мир ара ортассӑт. Щиты ӆыв «Демография», «Жилье и городская среда», «Образование», «Здравоохранение», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство», «Экология» щирн рәпатаеӆ оӆӊитсэӆ.
Щӑӆта тӑм утӑтн вәӆум кашӑӊ хуятӑта арсыр вєрӑт парсайт ӆэщӑтты. Щиты Югра мўв кәща ими пиӆа рәпитум ёха ӆикмас омӑсты пӑсан вєрты па щит оӆюпн нєрты. «Культура» вєр әхтыйн вәӆум хуятӑт арӑӊ па якӑӊ етнхот ӆэщӑтсӑт.
«Цифровая экономика» тӑхийн рәпитум хуятӑт интернет мухты государственной партала ёх хӑншуптӑсӑт.
Ӛхӑт мирхота ӑкмум хуятӑт Югра мўв кәща имия Наталья Коморовая путӑртсэӆ, муй иты ёх вәӆупсы ма вєрты. Ӆыв щиреӆн национальной проектӑт оӆӑӊӑн ар хӑннєхә уша вєрты кєша айкеӆ хӑншты ёха сора па тәса рәпитты мосӆ. Щи тумпи мўӊ итәх кәщайт пиӆа путартсўв.
Югра мўвн культура вєрӑт тәты тӑхи кәща ӆӑӊкӑр нє Ирина Кибкало ай павтӑс:
– Тӑмӑщ вәйтантупсэт шєӊк мосӆӑт, мўӊ иха нәмӑсӆўв, муй иты национальной проектӑт унтасн мир вәӆупсы кєна вєрты. Вантэ, тӑм поступсэт щирн хӑннєхә ма вәӆты питӆ. «Культура» нємуп вєр әхтыйн хәӆум сыр «Творческие люди», «Цифровая культура» па «Культурная среда» нємуп утӑт щирн мўӊ ин рәпитӆўв. Ӆыв ищи хуӆыева хӑннєхә кєша вєрман вәӆӆӑт.
Югра мўв оса вєрӑт тәты кәща ими Ирина Максимова лупӑс:
– Кашӑӊ вєр тәса па ма оӆӊитты мосӆ. Щирн мўӊ пӑкӆўв еӆӆы тўӊ ӛш хўват рәпитты. Тӑмиты ха кӑпӑртман веӆщи «Команда Югры» нємуп тӑхи тәса мӑнӆ па вещкӑт вєрӑт ӆэщӑтӆ. Щи тумпи ма нәмӑстємн кашӑӊ вошн, районӑн мира путӑртты национальной проектӑт оӆӑӊӑн па муй щи унтасн рӑхӆ вәӆупсы тўӊматты. Вантэ, мўвевн м ӛшӑт вєрты мосӆ. Айӆат ёх ӑшкола пийн еӆӆы вәнӆтыйӆты вєрӑт тӑм поступсэт унтасн тўӊматӆўв.
Иса Югра мўвн 2019-мит оӆн национальной проектӑт еӆӆы тәты щира 41 миллиард арат вух єсӑӆса. Щи кўтн федеральной вух хәӆум миллиард шойт муӆтас, округев эвӑӆт 22 миллиард шойт кєм, муниципальной тӑхетн и миллиард шойт вух муӆтас па арсыр тӑхет эвӑӆт 13 миллиард арӑт шойт вух тӑм вєра пунӆа.
Ульяна Данило