Подведены итоги всероссийского конкурса «Семья года»

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Семья Казамкиных из Югры стала одним из победителей Всероссийского конкурса в номинации «Сельская семья».
Как сообщила заместитель директора департамента социального развития автономного округа Елена Немчинова, в 2019 году в нем приняли участие 353 семьи, в том числе 3 семьи из Югры. «Это семья Мерцаловых из д. Хулимсунт Березовского района – в номинации «Многодетная семья», - уточнила Елена Немчинова. - Семья Александровых из п. Алябъевский Советского района – в номинации «Семья - хранитель традиции» и семья Казамкиных из с. Варьёган Нижневартовского района – в номинации «Сельская семья».
Семья Казамкиных стала одним из победителей всероссийского конкурса в своей номинации.
Виталий Егорович и Нэля Владимировна воспитывают своих детей в атмосфере добра и уважения к людям, почитания старшего поколения. Они прививают детям любовь к своей Родине, своей земле, а также такие личностные качества как скромность, доброта, мужество, правдивость и честность, бережное отношение к природе.
Сохраняя язык, обычаи, традиции своего народа, семья Казамкиных нашла дело по душе. Стойбище «Ампутинское» пользуется популярностью не только у жителей Нижневартовского района и Югры, но и гостей из других регионов России и других стран.
На родовых угодьях, где жили предки Казамкиных, Виталий Егорович стал одним из первооткрывателей нового направления – этнотуризма.
На территории родовых угодий обустроено несколько стойбищ – зимнее, летнее, межсезонное и специальное стойбище. Туристы при желании могут побывать на каждом из них и ознакомиться с бытом, обычаями, традициями коренных малочисленных народов Севера. Летом здесь можно просто гулять по лесу, а зимой покататься на оленьих упряжках и снегоходах «Буран».
Нэля Владимировна тоже является потомственным оленеводом, во всех начинаниях поддерживает мужа. Она хорошо знает традиционный уклад жизни, владеет ненецким языком, сохраняет и передает детям обычаи и традиции своего народа.
«Семья Казамкиных будет удостоена почетного диплома, - добавила Елена Немчинова. – Сведения о ней войдут в почетную книгу «Семья года России».
Напомним, всероссийский конкурс «Семья года» проводится ежегодно, начиная с 2016 года, активное участие в нем принимают семьи Югры.
Победители всероссийского конкурса «Семья года»:
2016 год - семья Переясловых из Ханты-Мансийска в номинации «Многодетная семья»;
2017 год - семья Сенгеповых из Лянтора в номинации «Сельская семья»;
2018 год - семья Ивановых из Ханты-Мансийска в номинации «Семья – хранитель традиций».