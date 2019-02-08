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Продолжается детский конкурс «Расскажи о своей семье на родном языке».
Который объявили национальные газеты «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» совместно с АУ «Центр «Открытый регион».
Конкурс «Расскажи о своей семье на родном языке» — «Хотанг ёхлам оланган рот ясанган путартлум» (хант.) — «Ам колтаглум урыл маньщи латнгыл потыртэгум» (манс.) проводится в рамках Международного года родных языков коренных народов и приурочен к Году семьи в Югре. Основная цель конкурса – нравственное и патриотическое воспитание детей, популяризация хантыйского, мансийского и ненецкого языков. А также привлечение подрастающего поколения к изучению родного языка и поддержания интереса к обычаям и традициям обско-угорских народов Югры.
Творческие работы принимаются с 1 апреля по 11 октября 2019 года.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
1. Лучшее выразительное чтение стихотворения на хантыйском языке (видеоматериал).
2. Лучшее выразительное чтение стихотворения на мансийском языке (видеоматериал).
3. Лучшее выразительное чтение стихотворения на ненецком языке (видеоматериал).
4. Лучший рассказ на хантыйском языке (с переводом на русский язык).
5. Лучший рассказ на мансийском языке (с переводом на русский язык).
В каждой номинации определяется по 3 победителя. Победители получают дипломы за 1, 2, 3 место и ценные призы.
Заявки и работы принимаются до 11 октября 2019 года по форме, включающей ФИО автора или авторов творческого коллектива (при условии работы нескольких авторов), возраст, школа, адрес проживания; ФИО руководителя, должность, тел., факс, e-mail. Работы направлять по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, каб. 501; или по электронной почте:
vakh-n@mail.ru, nownad79@mail.ru, galka.condina@yandex.ru,
hozumovav@mail.ru (форма прилагается), телефон: 33-24-02, 33-23-09.
Телефоны для справок:
Раб.: 8 (3467) 33-22-72 – Кондина Галина Рудольфовна;
8 (3467) 33-24-02, сот.: 8-950-500-60-11 – Вах Надежда Ильинична;
8 (3467) 33-24-02 – Рагимова Надежда Владимировна;
8 (3467) 33-23-09 – Узель Валентина Васильевна.