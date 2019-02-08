В последний месяц лета Депздрав Югры запускает спортивный челендж в социальных сетях

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В последний месяц лета Депздрав Югры запускает спортивный челендж в социальных сетях

Август - месячник физической активности в Югре.

 

В последний месяц лета Депздрав Югры запускает спортивный челендж в социальных сетях.

 

Если вы мало ходите, не занимаетесь спортом, самое время начать, а активным югорчанам показать пример, как спорт делает жизнь счастливой и здоровой.

 

Смотрите ролик - врачи региона уже давно в теме, и этот челендж они точно не пропустят. Приглашаем и вас! Размещайте у себя на странице фото спортивной тематики с хештегом #ЮграАктивная #Яздоров86 и участвуйте в челендже.

 

Возрастных ограничений нет. Принимаются фото, отражающие все виды спортивной и физической активности. Вы можете ходить, бегать по пересечённой местности или на беговой дорожке, заниматься скандинавской ходьбой, фитнесом, танцевать или плавать. 

 

Челендж проходит в социальных сетях «ВКонтакте» и «Интстаграм». Самые активные могут выиграть призы – три сертификата в спортивный магазин. Победителей определит директор Депздрава Юры Алексей Добровольский.

Итоги челенджа подведем 2 сентября. Будьте здоровыми уже сейчас!

 

#НацПроектЗдравоохранение #НацПроектДемография #нацпроекты86

 

https://dzhmao.ru/

Ссылка на видеоролик https://drive.google.com/file/d/15g5IQeePSgX5nVBEfDIwzQTSoE6FC5lE/view?usp=sharing

Пт, 08/02/2019 - 15:04

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