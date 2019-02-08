Всероссийская «Суббота доноров» пройдет в Окружной клинической больнице

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Как правило, летом количество доноров значительно сокращается. Чтобы помочь решить эту проблему, во многих городах России в августе проводится акция Всероссийская «Суббота доноров», которая дает возможность даже самому занятому человеку найти время для благородного поступка.
В эту субботу 3 августа сотрудники отделения переливания крови ОКБ в Ханты-Мансийске приглашают, регулярных и новых доноров, принять участие в акции. Сдать кровь можно с 08:30 до 11:00 часов.
Желающим сдать кровь при себе необходимо иметь паспорт и результат флюорографии.
Перед сдачей Вам пригодятся эти советы!
В день сдачи, а также накануне нельзя есть жирную, жареную, острую и копченую пищу, молочные продукты, яйца и масло.
За двое суток до визита на станцию нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа – принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.
Также за час до сдачи крови воздержитесь от курения, а лучше вообще не курить.
Можно:
Накануне и в день сдачи можно пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты.
Утром нужно легко позавтракать, а непосредственно перед процедурой донору положен горячий чай.
Все необходимую информацию можно уточнить по телефонам: 322-340. Место проведения акции: ул. Калинина 40, ОКБ, -1 этаж, отделение переливания крови.
6 августа в Нижневартовске пройдет акция «Врачи Югры – за мир!»
Несколько медицинских организаций города поддержат Международный день «Врачи мира – за мир!», который отмечается в годовщину страшной трагедии — дня бомбардировки японского города Хиросима. Этот день служит напоминанием о человеческой трагедии, роли врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны в целом. Медицинские организации отмечают этот день своей повседневной работой. Ведь именно врачи спасают человеческие жизни.
8 августа в 11:00 на площадке у главного входа в БУ «Нижневартовская городская поликлиника» социальный педагог Центра здоровья для детей проведет тематическую викторину для детей. Волонтеры-медики организуют конкурс детских рисунков на асфальте. Участники акции смогут раскрасить большую тематическую раскраску, подвигаться с тренером по Зумба-фитнесс, увидеть выставку детских рисунков «Мы – за мир!», подготовленную детьми сотрудников городской поликлиники.
В завершении состоится флешмоб «Врачи Югры – за мир!», в котором помимо медицинских работников смогут принять участие все гости мероприятия.
Врачи хотят напомнить жителям города о событиях ВОВ и атомном ударе и значимой роли врачей в жизни общества.
Подробности акции можно узнать у специалиста по связям с общественностью БУ «Нижневартовская городская поликлиника» Евгении Пастуховой, тел. 8 (3466) 41-60-62, 8-932-414-17-20.
Новая участковая больница откроется в Талинке в сентябре
Строящуюся участковую больницу на 25 коек с поликлиникой на 85 посещений в смену проинспектировала губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в поселок Талинка Октябрьского района. Объект возводится в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в четвертом микрорайоне поселка.
В настоящее время практически все строительные и отделочные работы завершены. Произведен монтаж оборудования и установка мебели. Штат медицинского персонала укомплектован. Прием пациентов здесь будут осуществлять участковые врачи-терапевты, врачи-педиатры, врач общей практики, акушер-гинеколог, стоматолог. Кстати врач акушер-гинеколог и участковый врач-педиатр трудоустроены благодаря реализации программы «Земский доктор» В планах – открытие круглосуточного стационара и привлечение к работе специалистов «узкого» профиля: хирурга, невролога, офтальмолога. Врачи других специальностей будут приезжать из Нягани для обследования жителей поселения в ежемесячном режиме. Разработку и утверждение данной схемы взаимодействия проведет Департамент здравоохранения региона.
«В сентябре 2019 года врач-терапевт и врач-педиатр по программе профессиональной переподготовке пройдут обучение по специализации: ультразвуковая диагностика, другой врач-педиатр – по специальности: функциональная диагностика. В 2020 году планируется переподготовка по данным направлениям еще двух специалистов», - отметил Рустем Аллагужин, исполняющий обязанности главного врача БУ «Няганская городская поликлиника».
По итогам осмотра здания состоялась встреча представителей общественности с руководством поликлиники и регионального департамента здравоохранения. Неудивительно, что основное беспокойство у жителей вызывает вопрос укомплектованности медицинским персоналом. Комментируя ситуацию, представители медицинского сообщества заверили: проблем с кадрами не возникнет.
В завершении встречи, жители поселка выразили благодарность главе региона, окружному правительству и департаменту здравоохранения за повышение доступности и качества медицинских услуг на отдаленных территориях.
Врачи Пыть-Яхской окружной клинической больницы выполнили высокотехнологичную операцию пациентке с тяжелой патологией коленных суставов
На протяжении последних 5 лет каждый шаг доставлял женщине невыносимую боль. Последние полгода пациентка практически перестала самостоятельно передвигаться. Позади длительное, но безрезультативное амбулаторное лечение, оперативное вмешательство в медицинском центре одного из крупнейших городов округа, альтернативное лечение за границей – Турция, Вьетнам, Тайланд, Индия – не помогало ничего.
По настоянию лечащего врача, женщина, проживающая в Пойково, обратилась в травматологическое отделение Пыть-Яхской окружной клинической больницы за консультацией. Ознакомившись с историей болезни, травматолог-ортопед клиники предложил ей современную высокотехнологичную операцию – эндопротезирование. В ходе сложнейшей операции, которая длилась три часа, врачи заменили поврежденный коленный сустав на современный протез из высококачественного медицинского сплава. Буквально через сутки после операции пациентка уже смогла самостоятельно передвигаться.
– В понедельник была на приеме, и во вторник уже здесь. Здесь полностью и анализы и операция, все на высшем уровне, я как будто дочь министра, все, что доктор, что персонал – тут одни ангелы летают! В пятницу операция, суббота реанимация сутки, потом встала на костыли, думала не смогу ходить, висела на них, села, отдохнула, чувствую, силы пошли. И я после обеда пошла сама. Не сказочное выражение по отношению ко мне, а как есть – не по дням, а по часам. Я вообще в полном восторге. После того состояния меня буквально подняли на ноги, я уже не ждала, что смогу ходить, – рассказала пациентка, Алмера Махмутова.
Столь стремительное восстановление пациентки после эндопртезирования удивило и самих врачей, сейчас они продолжают послеоперационное наблюдение, готовят подопечную к реабилитации, прогнозы у больной – самые благоприятные. В планах на следующий год повторить оперативное лечение уже на втором коленном суставе.
Первые высокотехнологичные операции по эндопротезированию коленных и тазобедренных суставов пытьяхские травматологи-ортопеды начали выполнять три месяца назад. На сегодняшний день «на ноги» поставлено 15 пациентов, сейчас они проходят реабилитацию и восстанавливают двигательную функцию конечностей.