Оперативная информация о ситуации с лесными пожарами на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

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За прошедшие сутки в Югре по состоянию на 09.00 05.08.2019 года лесных пожаров не зарегистрировано. Действующих лесных пожаров нет.
Основными причинами возникновения лесных пожаров на территории автономного округа является нарушение гражданами (включая местное население и туристов) правил пожарной безопасности в лесах (с начала пожароопасного сезона - 33 лесных пожара) и грозовые разряды (с начала пожароопасного сезона – 129 лесных пожаров).
По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы «Базы авиационной и наземной охраны лесов», сегодня в автономном округе прогнозируется 1-2 классы пожарной опасности.
Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зафиксировано 173 лесных пожара общей площадью 3872,42 га (лесная площадь – 3549,12 га).
Для сравнения, в 2018 году на эту дату в лесах региона произошло 178 пожаров площадью 6513,86 га, в 2017 году – 362 пожара площадью 53605,69 га.
Ежедневная сводная информация по лесным пожарам размещена в лесопожарном календаре на официальном сайте Депнедра и природных ресурсов Югры.
Если вы стали свидетелем возгорания в лесу, просьба немедленно сообщить об этом, позвонив на любой из следующих номеров:
* бесплатный номер круглосуточной прямой линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00;
* телефон специализированной диспетчерской службы Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов 8 (3467) 33-15-46
Пащенко Марина Валерьевна
8 (3467) 32-70-70