Наталья Комарова обсудила с жителями Саранпауля широкий спектр вопросов

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Этническое стойбище «Мань Ускве» («Маленький городок») представили губернатору Югры Наталье Комаровой в ходе её рабочего визита в Саранпауль Березовского района.
Здесь глава региона провела встречу с жителями, посвященную обсуждению вопросов реализации национальных проектов «Культура» и «Жилье и городская среда» на территории муниципального образования.
«Мань Ускве» занимает площадь в 1 гектар в деревне Ясунт Саранпаульской территории.
Этот детский оздоровительный палаточный лагерь с круглосуточным пребыванием осуществляет свою деятельность с 1994 года. Здесь работают 12 человек.
За одну смену этническое стойбище может принять до 50 детей в возрасте от 10 до 18 лет. При этом за весь летний период организуется 4 смены. Продолжительность каждой – до 9 дней.
Всего за эти годы было проведено 96 смен, участниками которых стали свыше 3 тысяч детей.
Одной из основных задач «Мань Ускве», наряду с отдыхом и оздоровлением, является приобщение детей к культуре, промыслам, национальным традициям коренных малочисленных народов Севера. Здесь воспитанники сразу попадают в условия, максимально приближенные к традиционной среде: стойбище окружает лес, горная река, ребята живут в чумах, спят в пологах на оленьих шкурах, на улице установлена печь для выпечки хлеба, лабаз, сумъях, дом для исполнения обрядов и другие национальные постройки.
Деятельность этностойбища является одним из механизмов исполнения целевых показателей, установленных национальными проектами «Культура» и «Образование».
Наталья Комарова выразила благодарность организаторам стойбища за проделанную работу по воспитанию подрастающего поколения, сохранению традиционных ценностей коренных народов.
«Уверена, что с каждым годом проект становится лучше, привлекая все больше детей. Полагаю, что поддерживают и родители, направляя детей в заботливые, надежные руки», – подчеркнула она.
В продолжение разговора жители Саранпауля отметили, что существует проблема со школьным автобусом: финансирование транспорта выделяется лишь на 4 месяца в году, при этом его можно использовать не более 4 часов в день. В этой связи ученики испытывают затруднения с проездом к месту учебы.
Глава поселения Павел Артеев прокомментировал, что по ходатайству местных властей на следующем заседании районной думы будет рассмотрен вопрос об увеличении финансирования на обслуживание школьного автобуса.
«К 1 сентября нового учебного года органы местного самоуправления примут решение по всему Березовскому району об использовании транспорта для перевозки школьников в течение всего учебного года. Я проконтролирую этот процесс», – сказала Наталья Комарова.
Помимо этого, жители Саранпауля обсудили с губернатором вопросы снабжения местной аптеки лекарственными препаратами, совершенствования оказания медицинской помощи в привязке к национальному проекту «Здравоохранение» и многие другие.
Говоря о восполнении нехватки специалистов в сельской местности, в частности, врачей, Наталья Комарова предложила направлять молодых людей на целевое обучение в профессиональные образовательные организации, чтобы впоследствии они возвращались, получая рабочее место в соответствии с квалификацией. «Вопрос в том, чтобы найти то решение, которое может принести нужный эффект», – нацелила она.
Ещё одной темой встречи стало возведение в Саранпауле нового спортивного комплекса. Глава Березовского района в этой связи сообщил, что в следующем году будут завершены работы по его проектированию. «Наличие спортивного зала – безусловно, важно. В этом направлении перед нами стоят серьезные задачи, установленные национальными проектами», – заявила Наталья Комарова.
Отметим, что здесь же губернатор встретилась с участниками экспедиции «Вершина Регули», посвященной 200-летию со дня рождения венгерского ученого Антала Регули, путешествовавшего в том числе по территории Югры. Высота горы, куда поднимутся путешественники, составляет 1711 метров.
В экспедиции принимают участие 12 человек, включая исследователей, ученых, художников и добровольцев из Москвы, Нижневартовска, Пыть-Яха и Ханты-Мансийска, Эстонии.
По итогам экспедиции будет составлен новый туристический маршрут для популяризации исторического наследия региона.
Визит в Березовский район – очередной в серии рабочих поездок губернатора Югры Натальи Комаровой по муниципалитетам округа. Он также нацелен на оказание содействия общественным инициативам в их реализации в рамках нацпроектов, и на ответ на запросы жителей по решению системных проблем.
Далее в программе главы региона – встреча с жителями, работниками аэропорта и сотрудниками подрядной организации по ремонту взлетно-посадочной полосы аэропорта Березово.
Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры