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7 августа 2019 года в Региональном информационном центре «Югра» состоялся брифинг с участием директора окружного департамента здравоохранения Алексея Добровольского на тему «Реализация в Югре нацпроекта «Здравоохранение».
Говоря о нацпроектах, глава ведомства отметил, что нацпроект «Здравоохранение» включает в себя 8 федеральных проектов, Югра принимает участие в семи из них: «Оказание первичной медицинской помощи»; «Улучшение качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями»; «Улучшение качества оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; «Детское здравоохранение»; проекты, связанные с кадрами, информатизацией и т.д.
До конца текущего года в округе начнут работать следующие учреждения здравоохранения: ФАП в деревне Каюково Сургутского района, участковая больница в посёлке Талинке Октябрьского района, филиалы взрослой и детской поликлиник в городе Нижневартовске.
Также в городе Нягани начнёт функционировать филиал «Центра медицины катастроф», а уже со следующего года появится дополнительная круглосуточная точка вылета санитарной авиации, появится пятый вертолёт.
Сегодня санитарная авиация располагается уже на пяти базах – это Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Берёзово, Нягань. С открытием этого Центра качество оказания первичной медицинской помощи почувствуют на себе жители Октябрьского, Советского и Кондинского районов.
Руководитель департамента здравоохранения более подробно рассказал о ФАПе, который в скором будущем будет открыт в деревне Каюково: «На строительство ФАПа из федерального бюджета было выделено более двух миллионов рублей. ФАП относится в Угутской больнице. К деревне Каюково приписаны около трёхсот человек, из них сто проживают в самом населённом пункте, а более двухсот – в юртах, расположенных на территории в 50 тысяч квадратных километров. Сегодня мы подбираем специалиста из Угутской больницы, который будет приезжать на два-три дня в Каюково. 1 сентября подаём документы на лицензирование ФАПа».
За прошедшее полугодие 490 тысяч жителей округа прошли диспансеризацию, это на 60 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Если говорить об оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то по сравнению с 2018 годом, в этом году было сделано на 150 процедур больше. С апреля месяца в Сургутском кардиоцентре работают современный компьютерный томограф, которые позволяет улучшить диагностику не только острых сердечных заболеваний у взрослых, но и значительно облегчает диагностику врождённых пороков сердца у новорожденных детей.
До 2024 года по нацпроекту «Здравоохранение» на обновление медицинского оборудования в окружных больницах из федерального бюджета будет выделено более миллиарда рублей, из них на этот год – 264 миллионов рублей. Уже закуплено два компьютерных томографа для Нефтеюганской и Лангепасской больниц. До конца года заключён договор о поставке девяти ультразвуковых сканеров экспертного класса в больницы округа. Также в этом году в Сургуте и Ханты-Мансийске появятся два центра амбулаторной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями», – рассказал А. Добровольский.
По нацпроекту «Детское здравоохранение» выделено более 200 миллионов рублей на переоснащение и обновление медицинского оборудования в детских поликлиниках и больницах округа. Для Нижневартовской детской больницы закуплен магнитно-резонансный томограф.
Говоря о современной информатизации, А. Добровольский отметил: «За первое полугодие на 10 % возросла количество граждан, которые пользуются электронными записями на приём к медицинским специалистам. Мы стараемся с нашими пациентами общаться и в соцсетях. Последний из проектов, который реализовали – создали группу в социальной сети «Вконтакте» «Послушайте, доктор», у которой уже более 23 тысяч подписчиков. На этой же площадке провели несколько прямых эфиров с различными медицинскими специалистами. Во время прямого эфира на тему «Прививки», который состоялся в Нижневартовске, было 80 тысяч просмотров, это говорит об интересе граждан к данной теме. Кроме этого, запустили челлендж (интернет-ролик) «Я – здоров!», в котором сами врачи и медицинские работники пропагандируют здоровый образ жизни».
Людмила ГУРЬЕВА
Вәйт ӆор тыӆӑщ 7-митн «Югра» нємпи айкеӆӑт ӑкӑтты хотн округ мир мӑӆты вєр тәты департамент кәща хә Алексей Добровольский пиӆа вәйтантупсы вәс. Ӆўв айкеӆ тәс, хутыса округев ӆуваттыйн мир мӑӆты вєр ӆэщӑтман вәӆ.
Россия мўвевн «Мир мӑӆты вєр» нємпи нацпроект хўват нивӑӆ вән вєр ӆэщӑтӆы.
Щи эвӑӆт мўӊ округевн ӆапӑт вєр тәӆы – щит мир ма-тәса мӑӆты вєр; сӑм, пувӆупсы мәшӑт тӑйты ёха тӑм йис щўӊкӑтн ма лекщитты; няврємӑт мӑӆты вєр. Щи тумпи айӆат тохтурӑт вәнӆтӑты, тӑм йис щирн интернет хўват мир лекщитты па па вєрӑт.
Тӑм оӆ щи нацпроект унтасн Манстӑр район Талинка кәртӑн пәӆьница, Нижневартовск вошн няврємӑт па вән ёх лекщитты щира йиӆуп леккар хотӑт пўншӆыйт. Щи тумпи Нягань вошн «Центр медицины катастроф» нємуп тӑхи рәпитты оӆӊитӑӆ, щирн щи вош эвӑӆт леккар тухӆӑӊ хот ищи ӊхты питӆ. Щит Манстӑр, Кондинской па Советской районӑтн вәӆты мир пӑта вән унтас тәӆ. Сәрханӆ район Каюково кәртӑн ай леккар хот пўншӆы. Щи оӆӑӊӑн кәща хә А. Добровольский щиты лупӑс: «Каюково – щит ай хӑнты кәртые, щӑта ӑшкола-интернат вәӆ. Щи кәртӑн соткєм хуят вәӆ, щи тумпи ванӑн вәӆты ай кәртӑтн 200 хӑнты хуят вой-хўӆ веӆпӑсӆӑӆӑт. Щи ай леккар хот омӑсты пӑта федеральной бюджет эвӑӆт кӑт миллион шойт вух мӑнӑс. Лыпӑт хойты тыӆӑщ 1-митн щи хот рәпитты пӑта рӑхты нєпек лицензия вохты питӆўв. Ай леккар хот пўншум юпийн ӆапӑт мӑр кӑт-хәӆум хӑтӆа тыв Угут вош пәӆьница эвӑӆт тохтур юхӑтты питӆ».
Тӑм оӆ шәп мӑр округев ӆуваттыйн 500-кєм хуят диспансеризация вєр хўват арсыр тохтурӑта ӊхсӑт. Щит мӑнум оӆ киньщи 60 хуята аршӑк.
«Тәняӆ оӆ киньщи тӑм тӑӆн сӑм мәш мӑӆты щира 150 операция аршӑк вєрсы. Тӑм оӆ вән кєр тыӆӑщ вўш эвӑӆт Сәрханӆ сӑм мәш мӑӆты пәӆьницайн тӑм йис компьютерной томограф рәпитӆ. Щи ут унтасн хуӆна рӑхӆ веӆщи сєма питум няврємӑт сӑм мәш оӆӑӊӑн уша паватты.
2024-мит оӆ вәнты «Мир мӑӆты вєр» нємпи нацпроект хўват Югра мўвев пӑта миллиард муӆтас шойт вух мӑнӆ. Ин Нефтеюганск па Ӆаӊки пос вошӊӑн пәӆьницайӊӑн пӑта кӑт компьютерной томограф ӆәтсы. Тӑм оӆн округев пәӆьницайт пӑта 9 ультразвуковой сканер вўсы. Щи тумпи ешавәӆ Ёмвошн па Сәрханӆӑн пувӆупсы мәшӑт тӑйты ёх пӑта амбулаторияйӊӑн пўншӆыйӊӑн», – айкеӆ тәс Алексей Добровольский.
«Няврємӑт мӑӆты вєр» нємпи нацпроект хўват 200 миллион шойт вух мӑсы. Щи вух унтасн няврємӑӊ пәӆьницайт пӑта йиӆуп пурмӑсӑт ӆәтӆыйт. Ин Нижневартовск няврємӑӊ леккар хот пӑта магнитно-резонансной томограф ӆәтсы.
Юхи хӑщум артӑн Алексей Альбертович ай тәс, хутыса ин тохтурӑт йиӆуп щирн рәпитӆӑт: «Тӑм оӆ шәпэв яӊ процента аршак хуят интернет хўват арсыр тохтурӑта хӑншаньщты питсӑт. Тӑм ванӑн «Вконтакте» тӑхийн «Тохтор, хәӆӑнта!» нємпи хӑр ӆэщӑтсўв, щив 23 щурӑс хуят хӑншаньщман вәӆ. Щи хӑр унтасн «Прививка» нємпи путӑртты хӑр ӆэщӑтсўв, щит 80 щурӑс хуят вантӑс. Щи тумпи мўӊ тохтурӆўв вәӆупсэӆ оӆӑӊӑн «Ма – тумтӑк!» нємпи ай кина вєрсӑт».
Людмила ГУРЬЕВА