Фестиваль «Рыболовные традиции Югры» в Белоярском районе

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Фестиваль «Рыболовные традиции Югры» в Белоярском районе

С 9 по 11 августа в селе Казым пройдет фестиваль «Рыболовные традиции Югры».

 

Мероприятие проводит национальная община коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ильбигорская».

Данный социальный проект был представлен главе региона во время конференции #ГубернаторОнлайн.

Все желающие смогут посетить мастеровые, гастрономические, фольклорные площадки.  Научиться делать рыболовные снасти, средства передвижения, посуду из бересты. Хозяйки научат разделывать рыбу старинными способами, готовить рыбий жир. Мастерицы готовят мастер-классы по работе с рыбьей кожей. Также можно будет познакомиться с фольклором народа ханты, связанным с рыбьим промыслом.

Община «Ильбигорская» представляет Белоярский район ХМАО-Югры, где исконно проживает коренной народ ханты. 50% коренного населения ведут традиционный образ жизни, где главным занятием является рыболовство. Рыболовство – главная отрасль хозяйства в селах Пашторы, Полноват, Ванзеват, Тугияны.

 

Обратимся к истории рыболовства. Начиная с эпохи неолита, т.е. 7 тысяч лет назад на территории Югры переходят к рыбной ловле на маленьких реках, позже в бронзовом веке, около 5 тысяч лет назад осваивается и большие реки, в том числе р. Обь, рыболовство становится эффективным. Всего по данным этнографов насчитывается около 17 способов рыбной ловли. Большинство из этих видов основаны на знании местных условий и максимальном использовании местных ресурсов. Рыболовный инвентарь, изготовленный обскими уграми вручную, иногда непосредственно на месте промысла, был настолько приспособлен к местным условиям, что, по сей день, не вытеснен промышленными орудиями лова, как более эффективными.

 

Хозяйство обских угров в большой степени было ориентировано на рыболовство. В каждой семье была лодка, рыболовные снасти. Но изменившийся за советские годы порядок жизни уже не требовал от людей знаний и навыков ведения традиционного хозяйства, ориентированного на рыболовстве.  Каждый человек был задействован на производстве, в совхозах, каждый был обеспечен работой.  При разрушении советской системы, в новых реалиях жизни, когда практически полностью разрушены системы совхозов, выросла безработица в национальных селах.

В настоящее время значительный процент мужского населения Казыма не работает. Но заниматься традиционными промыслами у них нет возможности, знаний. Раньше летом, когда разрешен вылов рыбы, на р. Казым стояли бригады рыбаков, зарабатывая себе практически на весь год. Сейчас эти бригады не могут организоваться – нет лодок-неводников, теряются навыки вылова рыбы.

 

Проект даст всем желающим навыки изготовления орудий лова, лодок.  Это поможет многим мужчинам заняться рыбным промыслом, женщинам – заготовкой рыбы, рыбьего жира, сувенирной продукцией, молодежь, получив знания, сможет открыть свое дело, крестьянско-фермерское хозяйство.

Руководитель проекта Елена Федотова

Чт, 08/08/2019 - 12:50

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