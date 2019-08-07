В Тром-Агане при поддержке администрации Сургутского района впервые пройдет День коренных народов Мира

- Русский
Праздник состоится 9 августа. Районные представители коренных малочисленных народов и гости соберутся на территории Природного парка имени А. Дунина-Горкавоча в Тром-Агане. Самым зрелищным мероприятием станет обряд-поре. Его проведет хранитель священного озера Имлор Сергей Кечимов.
Носитель традиций ханты продемонстрирует безжертвенное жертвоприношение. Инициаторы праздника, региональная общественная организация КМНС «Орт-ИКИ», подробнее о ритуале не рассказывают – держат интригу.
— Свыше 50 представителей КМНС Сургутского района с радостью приняли приглашение принять участие в празднике. И это, не смотря на жаркую ягодную пору, когда почти все свое время ханты проводят в лесах. Они готовы встречаться чаще. Администрация Сургутского района и глава муниципалитета Андрей Трубецкой это понимают и поддерживают наши начинания не только словом, но и финансами. День коренных народов Мира в Тром-Агане мы организовали, в том числе, на субсидию от управления культуры, туризма и спорта в размере 189 тыс. рублей, – рассказала руководитель РОО КМНС «Орт-Ики» Валентина Шадрина.
Раньше День коренных народов Мира в Сургутском районе отмечали локально. В поселениях центры досуга и творчества организовывали концерты и встречи, что называется, для своих. В этом году создали общерайонную площадку. Завтра на ней будет работать гостевой чум, пройдут спортивные национальные игры, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и выступят национальные коллективы Сургутского района.
Справка:
Сургутский район образован 11 января 1924 года. Это самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности населения (122 000 человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тысяч квадратных километров. Протяженность границ – 1800 км, с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время Сургутский район – это составная часть Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которая включает в себя четыре городских поселения – Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово и девять сельских поселений: Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.
Управление общественных связей и информационной политики Сургутского района