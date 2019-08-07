Губернатор Югры Наталья Комарова поручила главам муниципалитетов в кратчайшие сроки решить проблему парковок

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Накануне Сургут стал площадкой для проведения очередной онлайн конференции с участием губернатора Югры Натальи Комаровой, руководителей органов исполнительной власти округа, муниципальных образований, экспертов, жителей. В этот раз она была посвящена теме благоустройства населённых пунктов, реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Данная тема вызвала широкий отклик югорчан. Количество поступивших вопросов, комментариев с ответами и пояснениями во всех социальных сетях и мессенджерах – порядка 200. В ходе конференции, которая длилась 3 часа, ответ дан на 56 вопросов.
Напомним, старт программе «Формирование комфортной городской среды» в Югре был дан в 2017 году. За это время жители округа все активнее становятся ее участниками, в том числе софинансируя работы в своих дворах и на общественных пространствах поселков и городов.
Как сообщила руководитель окружного центра компетенции по вопросам городской среды Татьяна Тельманова, в рамках нацпроекта в Югре до конца 2024 года необходимо благоустроить порядка 3 тысяч дворов. На следующей неделе на портале «Открытый регион – Югра» заработает онлайн-площадка, где будет проводиться рейтинговое голосование, обсуждение вопросов по благоустройству.
В ходе онлайн конференции были рассмотрены конкретные истории, по некоторым были приняты конкретные меры. Так, например, дети и подростки из села Большетархово записали видеообращение с просьбой установить спортивную площадку. «У нас есть возможности, и мы их используем, чтобы начать установку спортивных тренажеров уже в этом году. Весь комплекс завершим в июне-июле следующего года», - сказал глава Нижневартовского района Борис Саломатин.
Парк для занятий экстремальными видами спорта появится в Нефтеюганске в августе 2020 года. Об этом заявил и.о. главы города Андрей Пастухов в ответ на обращение секретаря городского общественного совета Валентина Яцевича. «Сам проект прошел голосование в марте текущего года, за него выступили 1500 человек, проходило обсуждение довольно бурно. К эскизу проекта имела отношение и сама молодежь: они высказывали свои идеи, предлагали элементы, необходимые скейт-парку. В итоге это будет парк для экстремальных видов спорта, на него выделено около 1200 квадратных метров площади. Это пустырь в центре города, в 16 микрорайоне, далеко от жилых домов. Там же предусмотрено озеленение, освещение, скамейки. То есть это будет полноценный парк для отдыха горожан, не только спортсменов», - сказал Андрей Пастухов.
Наталья Комарова зачитывала сообщения, которые во время онлайн конференции югорчане оставляли в ее аккаунте в Инстаграм. «Когда будет построен скейт-парк в Ханты-Мансийске и пляж?», - озвучила губернатор.
И.о. главы окружного центра Ирина Черкунова пояснила, что вода в реке Иртыш в районе города не соответствует нормативам, поэтому купание запрещено. На что Наталья Комарова заметила, что существуют проектные решения, и их нужно использовать. Например, создание бассейновой чаши в акватории реки. Ирина Черкунова сообщила, что администрация города прорабатывает несколько вариантов, в том числе создание зоны летнего отдыха в районе детского сада «Сказка» в микрорайоне «Иртыш». «Закончена подготовка градостроительной документации. Это многофункциональный комплекс, предполагающий обустройство открытых летних бассейнов, игровых зон, спортивных площадок, кафе и так далее. Сейчас работаем над привлечением инвесторов, реализация запланирована на следующий год», сказала она.
В отношении скейт-парка и.о. главы Ханты-Мансийска сказала, что его возведение запланировано на 2023 год. Такой ответ не удовлетворил губернатора: «Обратите внимание. Мы формируем зону для молодых людей, и у вас есть возможность разместить скейт-парк именно там. И это будет не 2023 год, а 2020-ый. Я настаиваю», - сказала Наталья Комарова.
Большую часть разговора жителей и руководителей органов власти занял вопрос организации парковок. Проблема была озвучена на примере Сургута. Жители жалуются на дороговизну подземных паркингов, предлагаемых застройщиками. Стоимость аренды машиноместа составляет более 5 тысяч рублей в месяц. Автолюбители паркуются во дворах на газонах и обочинах. Отметим, что после онлайн конференции губернатор округа посетила паркинг по ул. Захарова, 12/2, обсудила проблему с жителями.
По мнению Натальи Комаровой, ошибка кроется в качестве градостроительной политики муниципалитетов. По ее словам, вопрос должен решаться комплексно. Кроме того, владельцы паркингов должны понимать, что если устанавливаемые цены не доступны для жителей, то надо увеличивать объем строительства.
В этой связи губернатор Югры дала поручение главам муниципалитетов: «В программах по благоустройству на основании аналитики по состоянию дел в этой области определиться с конкретными решениями по конкретным улицам и дворам: где будет подземная парковка, где будет многоуровневая, другие способы вывода автомобилей из дворов и так далее. Такое решение нужно принять и выполнить», - сказала Наталья Комарова, напомнив о необходимости согласования решений с жителями муниципальных образований.
Посмотреть полную версию онлайн конференции можно в группе «Правительство Югры» в социальной сети «ВКонтакте».
Отметим, что серия онлайн конференций по актуальным вопросам, поступающим от югорчан в социальных сетях, продолжится. Темы будут определяться в том числе через голосование.
https://vk.com/@shtabugra-itogi-internet-konferencii-zhile-interesy-ka