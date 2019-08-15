Гражданское общество в Югре получит новый виток развития

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Ханты-Мансийский автономный округ – это локомотивный регион не только Уральского федерального округа, но и всей России в части развития гражданского общества. Вопросы защиты прав человека здесь в числе приоритетных, и реализуются с привлечением граждан, общественности.
Такое заявление сделал заместитель полномочного представителя президента России в УрФО Борис Кириллов в ходе заседания Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось сегодня, 14 августа, в Сургуте.
В ходе мероприятия были подведены итоги деятельности трех групп членов совета, с 12 по 14 августа работавших в муниципалитетах автономного округа. В их состав вошли председатель Михаил Федотов, ответственный секретарь Ирина Киркора и члены совета Андрей Бабушкин, Екатерина Винокурова, Наталия Евдокимова, Максим Замшев, Кирилл Кабанов, Светлана Маковецкая и Леонид Никитинский.
Они провели встречи с представителями судебного сообщества, посвященные теме развития судов присяжных и механизмов медиации, а также с гражданскими активистами и югорчанами, обратившимися в совет, посетили места принудительного содержания, детские, социальные и медицинские учреждения.
Помимо этого, эксперты провели ряд круглых столов, посвященных актуальным вопросам развития институтов гражданского общества в регионе, саморегулированию СМИ и освещению судебной деятельности, поддержке коренных народов и другим темам.
В течение 3 дней эксперты работали на 20 площадках в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, выезжали в Нефтеюганск и Сургутский район.
«Работа по защите прав человека определена федеральным законодательством и уже доказала свою эффективность. В системе приемных различного уровня только в Уральском федеральном округе ежегодно регистрируется более 10 тысяч обращений в данном направлении. При этом заявитель может получить ответ уже в течение 4 часов», – сказал Борис Кириллов.
В качестве подтверждения своих слов он привел пример: в дни пребывания членов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в Югре прием по личным вопросам длился более 8 часов.
«За небольшой промежуток времени члены совета затронули достаточно большой спектр тем, провели десятки встреч с представителями гражданского общества, некоммерческих организаций, познакомились с работой социальных учреждений. В ходе рабочего визита были обсуждены самые разнообразные вопросы, включая реализацию в автономном округе региональных инновационных проектов. Для нас крайне важно мнение членов совета, важен взгляд со стороны на развитие региона», – сказал первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.
Итогом работы членов Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека станет разработка рекомендаций в сфере укрепления гражданского общества, обеспечения прав человека. Для их подготовки в обязательном порядке будут привлечены представители югорской общественности, которые в течение двух недель смогут внести свои предложения на сайте совета.
«Свой вклад в подготовку рекомендаций сможет внести каждый югорчанин, – сказал советник президента России – председатель совета Михаил Федотов. – Надеюсь, что мы подготовим их достаточно оперативно. Наша задача – понять, чем гражданское общество может помочь развитию региона, какая помощь требуется со стороны федеральных органов власти для более динамичного развития гражданского общества, повышения его эффективности».