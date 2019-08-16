В Югре идёт приём заявок от НКО на получение гранта губернатора

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На площадке РИЦ «Югра» состоялась пресс-конференция, посвященная теме приёма заявок от НКО на получение гранта губернатора. На вопросы журналистов ответили и.о. директора департамента общественных и внешних связей Югры Александр Деменко, генеральный директор фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Яков Самохвалов и вице-президент общественной организации «Спасение Югры Алексей Шесталов.
– Приём заявок стартовал 7 августа и завершится 7 сентября, общий фонд составляет 48 млн рублей, – сообщил и.о. директора департамента общественных и внешних связей Югры Александр Деменко. – Если в прошлый раз было подано порядка 250 заявок, то сейчас мы ожидаем ещё больше проектов. В настоящее время начался второй этап. Помимо решения социально- значимых проблем, мы рекомендуем НКО отражать нацеленность проекта на выполнение Указов Президента «О национальных приоритетных проектах». На наш взгляд, это очень важно, так как этот сектор должен совместно работать с органами власти, – отметил Александр Деменко.
В свою очередь генеральный директор фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Яков Самохвалов пояснил: «Конкурс имеет семь этапов, сейчас идёт вторая волна губернаторского гранта. Мы рекомендуем не затягивать с подачей документов на последнюю дату, так как до этого ещё можно внести поправки и корректировки. Затем в течение двух-трёх дней следуют процедура валидации, после состоится заседание экспертного совета. Следующий этап – организация проведения независимой экспертизы. В первом конкурсе работала 55 независимых экспертов практически со всех субъектов РФ, в том числе из Югры. Работа это проходит отдаленно, через личный кабинет информационной системы. Одну заявку оценивают минимум два эксперта. При этом ни один эксперт не владеет, кто ещё оценивает данную заявку. Это исключает какие-либо коммуникации и договорённости. После проведения экспертизы, мы организуем работу экспертного и координационного совета. По его итогам принимаются взвешенные решения и объявляется список победителей. Этот этап мы планируем завершить до 25 октября. И предельный срок 1 декабря 2019 года, это когда счастливые обладатели грантов должны получить первые транши».
Также Яков Самохвалов сообщил, что заявки на грант губернатора можно подать по разным направлениям. На сегодняшний день в системе уже заведено 70 заявок.
Представитель общественной организации «Спасение Югры» Алексей Шесталов стал победителем первого конкурса гранта губернатора. На эти финансовые средства он организовал и провёл межмуниципальные соревнования по гребле на калданках «Маньхап», которые прошли в начале августа в посёлке Игриме Берёзовского района.
На пресс-конференции Алексей Шесталов рассказал:
– Финансирование нашего мероприятие прошло при поддержке гранта губернатора Югры. Это своевременная и нужная форма поддержки НКО. Свой проект мы реализуем с 2005 года на муниципальном уровне, но и с помощью гранта губератора нам удалось провести уже межмуниципальные соревнования. Здесь хотел бы отметить, что мы не рассчитали со сроками проведения мероприятия. Сроки были сжатые, договор был подписан буквально перед самым началом реализации проекта. Документы были подписаны 1 августа, а проект начал реализовываться с 28 июля. Поэтому приходилось выходить из сложившейся ситуации, работать под гарантийные обязательства, гарантийные письма. В этом и заключалась определенная сложность. Я хочу предостеречь других участников, чтобы они более реально и внимательно смотрели на сроки заключения договоров и на сроки реализации проектов.
Генеральный директор фонда «Центра гражданских и социальных инициатив Югры» Яков Самохвалов сообщил, что при планировании второго конкурса они учли опыт первых грантополучателей.
– Конкурс полностью электронный, мы не требуем никаких бумажных документов. Некоммерческим организациям необходимо было открывать счета, получать электронную цифровую подпись для того, чтобы заключать электронные контракты, в связи этим у многих организаций сроки чуть-чуть затянулись. Но они были не фатальны, практически со всеми организациями удалось скорректировать их календарные графики, выстроить новую систему платежей и отчётности. В большей степени это все урегулировано, – подчеркнул Яков Самохвалов.
Людмила Теткина