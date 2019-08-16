Вернулись участники международной экспедиции «Вершина Регули»

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Об итогах этнографической экспедиции к «Вершине Регули» говорили сегодня 16 августа 2019 года на пресс-конференции, которая состоялась на площадке регионально-информационного центра «Югра».
Так, сотрудники Музея Природы и Человека, учёные, художники, студенты и волонтёры в рамках Дня коренных народов мира в августе месяце этого года совершили международную экспедицию на Приполярный Урал. Научная поездка была посвящена 200-летию венгерского исследователя Антала Регули, внёсшего значительный вклад в изучение истории и культуры коренных малочисленных народов Севера.
По словам руководителя экспедиции, заведующей отделом музейных проектов Музея Природы и Человека Ларисы Поршуновой, главной целью проекта является привлечение внимания общественности, научного сообщества к наследию Антала Регули –основоположника финно-угроведения, лингвиста и этнографа, доказавшего родство венгерского, хантыйского и мансийского языков. Именно поэтому одна из вершин исследовательского хребта в Приполярном Урале высотой в 1 711 метров носит имя исследователя.
Отметим, что это вторая экспедиция на Приполярный Урал. В 2015 году Музеем Природы и Человека была совершён первый выезд на Приполярный Урал по маршруту венгерского учёного.
В свою очередь научный сотрудник Эстонского национального музея города Тарту Светлана Карм отметила, что в этом году они защитили исследовательский проект «Финно-угорские диалоги: этнологические исследования эстонцев в советское время (1944–1991 гг.)». «В 1970-1980-е годы наши коллеги очень часто выезжали в научные экспедиции по Обскому Северу. Хотелось бы знать, как люди смотрят на подобные экспедиции с исторической дистанции сегодня. Тем более что наши проекты по своему содержанию очень совпадают», – резюмировала С. Карм.
Ещё одна из участниц экспедиции Марина Белик также поделилась впечатлениями об экспедиции, призвав югорчан совершить незабываемый маршрут.
«И одной из задач по гранту является формирование международной тимбилдинговой команды и работа по этому проекту таким разносторонним коллективом», – пояснила Лариса Поршунова. Вместе с экспедицией в Саранапуль пришёл и кочующий семинар, который также является одной из задач этого проекта.
«Это такая инновационная площадка, где мы рассказываем о том, как можно строить экономику будущего, используя грантовую систему. Так, мы пришли в детский сад «Оленёнок». Оказалось, что они пишут гранты, а вот о вершине Регули они не знали. А ведь это такие важные составляющие культурного наследия, которые позволяют мало того, что самим полноценно жить, развиваться, делать интересные какие-то вещи, но и привлекать инвестиции именно на своё сельское поселение. Сейчас идёт большой тренд поддержки коренных территорий, нужно просто брать, что предлагается», — поделилась руководитель экспедиции.
Ирина САМСОНОВА