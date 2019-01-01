В Югре предлагают расширить перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера

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20 августа в Ханты-Мансийске состоялось внеочередное заседание совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Югры, которое провёл первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов. Участники совещания обсудили вопрос включения отдельных территорий автономного округа в «Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации».
Согласно распоряжению №631-р, только отдельные поселения и территории Югры отнесены к местам исконного проживания коренных малочисленных народов и включены в российский перечень. Нет в этом списке таких больших поселений, как Игрим, Приобье, городов Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут и Нефтеюганск. Проблема заключается в том, что ханты, манси и ненцы, проживающие в этих населённых пунктах, не могут претендовать на определенные меры государственной поддержки.
Заместитель директора департамента внутренней политики Югры Сергей Пишуков отметил, на федеральном уровне отсутствуют чёткие критерии, с помощью которых возможно отнести населённые пункты и межселенные территории к местам традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера. По российскому законодательству, к местам традиционного проживания относятся те территории, где доля граждан из числа малых этносов составляет не менее 1% от общей численности населения.
В настоящее время предлагается внести в перечень межселенных территорий при наличии территорий традиционного природопользования в границах муниципального района. В отношении городского населения включить показатель доли лиц из числа КМНС, постоянно проживающих в городском поселении не менее 1% от общей численности населения. С учётом предлагаемого критерия 16 населенных пунктов на территории 7 муниципальных районов могут быть дополнительно предложены для включения в российский перечень.
Президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова, комментируя проект документа, подчеркнула, данный вопрос они неоднократно поднимали на различных площадках.
– На сегодняшний день далеко не вся территория Югра включена в российский перечень, в основном, это муниципальные районы. А такие городские поселения, как Игрим, Приобье, город Ханты-Мансийск, где проживает пять тысяч коренного населения, в городе Нижневартовске, где проживает 2,5 тысячи коренных малочисленных народов в этот список не вошли. Согласно имеющемуся документу, коренные народы, проживающие в городах, не могут создать общину и вести традиционную хозяйственную деятельность, не могу подать заявку на квоту на вылов рыбных ресурсов, как это могут сделать граждане, проживающие в сельских поселениях, включенных в этот перечень. Я считаю, что это несправедливо, мы должны поддерживать коренных жителей, проживающих на территории традиционного природопользования, общины, осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность.
На заседании было принято решение направить проект постановления для согласования в правительство автономного округа. Затем документ будет направлен в Правительство России.
Людмила Теткина