Тактико-специальные антитеррористические учения в Югре продолжаются

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Тактико-специальные антитеррористические учения в Югре продолжаются

С 20 августа 2019 года на территории Югры проводятся тактико-специальные антитеррористические учения по пресечению террористического акта на одном из промышленных объектов, расположенных в Лангепасе.

 

Как сообщили в аппарате антитеррористической комиссии автономного округа, вчера отрабатывались мероприятия (по учению) при введении повышенного («синего») уровня террористической опасности, предусмотренного указом президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».

 

Сегодня в связи с поступившей по учению информацией от органов безопасности в г. Лангепас условно введен высокий («желтый») уровень, в соответствии с которым отрабатываются мероприятия, направленные на выявление возможных мест закладки взрывных устройств, проверку объектов критической инфраструктуры, жизнеобеспечения, транспорта, мест массового пребывания людей.

 

Активизированы розыскные мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, а также на наиболее вероятных объектах террористических посягательств по установлению лиц, причастных к подготовке и совершению террористических актов и их возможных пособников. Проводятся проверки готовности руководства, персонала объектов и сотрудников охранных служб к практическим действиям по пресечению террористического акта и спасению людей.

 

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Ср, 08/21/2019 - 15:33

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