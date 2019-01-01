В Югре отметят 350-летие государственного флага РФ

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22 августа в России отмечают День государственного флага РФ.
В этом году одному из главных государственных символов нашей страны исполнится 350 лет.
Вместе со всей страной эту знаменательную дату отметят и жители всех 22 муниципалитетов Югры.
Для них будут организованы около 350 праздничных мероприятий от торжественных концертов и митингов до спортивных состязаний и флешмобов.
Так, на центральной площади Ханты-Мансийска в 12.00 начнется митинг-концерт «Под флагом моей страны», а в Урае 350-летие флага России отметят заплывом на 350 метров через реку Конду.
«Участниками заплыва станут подготовленные спортсмены, - сообщили в администрации города. – Усложнит задачу пловцам то, что в руках они будут держать российский триколор. Все желающие могут поддержать мужественную команду и стать очевидцами этого необычного события».
Место проведения заплыва – береговая часть в районе впадения Колосьи в Конду. ЗАПЛЫВ через реку Конда состоятся в 18.00
Жителей Нижневартовска в честь юбилея флага приглашают на Комсомольское озеро в 8 утра, где предлагают встретиться в футболках цвета флага и сделать мегазарядку, а в 17.00 на площади Нефтяников состоится большой праздник «Гордо реет флаг державный…». Вартовчан ждут творческие выступления, игры, викторины, мастер-классы, фотозоны, спортивные эстафеты и многое другое.
Не менее насыщенной праздничная программа будет в Когалыме. Она начнется в 14.00 в детской библиотеке, где юные жители города смогут узнать историю возникновения государственного флага и поучаствовать в викторине, а основные мероприятия пройдут в Парке Победы.
В 17.00 здесь начнется торжественная часть и вручение паспортов когалымчанам, достигшим 14 лет, а после чего – танцевальное попурри «Танцуй под триколором» и песенный батл «Поём по одному и хором под нашим флагом-триколором!». Чуть позже для юных жителей Когалыма состоится праздничная викторина – им предстоит ответить на вопросы о флаге с помощью пазлов.
Жителям и гостям Сургута предлагают принять активное участие
в акции «Фото с триколором».
«Выкладывайте свое фото на фоне главного российского символа, обязательно ставьте хештеги проекта: #деньфлага_сургут, #флагмоегогосударства, #мойфлаг и попадите в online-трансляцию на экране главной площадки события», - сообщили в администрации Сургута.
Торжественное открытие праздника в честь юбилея флага в городе состоится в 18.00 на площади Театра актера и куклы «Петрушка» (пр. Ленина, 47). Здесь каждый желающий сможет повязать на руку «нить счастья», принять участие в мастер-классах, поиграть в «крокет» и «городки», попробовать свои силы в Олимпийских видах спорта и все это под выступления творческих коллективов города.
В Лангепасе 22 августа в 10.30 около Центра «Фортуна» начнется флаг-шоу, в Радужном от памятника маршалу Жукову в 19.00 стартует автопробег, а в Советском районе в честь празднования Дня государственного флага сотня воспитанников детского лагеря «Окуневские зори» примут участие в танцевальном флешмобе «Флаг моего государства». Кульминацией акции станет вынос пятиметрового триколора.
В Сургутском районе праздник флага отметят первым спортивно-экстремальным забегом муниципальных служащих «Крепкий дух».
«На сегодняшний день сформированы 15 сборных команд, по 4 человека в каждой (3 мужчины и 1 девушка). Среди заявившихся - глава Сургутского района Андрей Трубецкой, главы некоторых поселений, руководители структурных подразделений администрации муниципалитета», - сообщили в районной администрации.
Спортсмены преодолеют трассу протяженностью около трёх километров с двадцатью различными препятствиями естественного и искусственного происхождения.
Например, участникам забега предстоит перебираться через стены из деревянных щитов и заборы из автомобильных колес, веревочные сетки, пройти по колено в воде по берегу реки, спускаться в овраг. На заключительном этапе самым стойким организаторы приготовили небольшой бассейн, в который придется прыгать с 2-х метровой высоты».
К сожалению, провести такое мероприятие в будние дни нет возможности, поэтому празднование Дня флага перенесли на 24 августа.
Забег начнется в 11.00 на территории лыже-роллерной трассы Лянтора (ул. Эстонских дорожников, 54).
Найти информацию о праздничных мероприятиях в вашем городе или поселке можно найти на сайтах местных администраций и СМИ.
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Служба информации портала «Открытый регион – Югра»