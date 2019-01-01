В Ханты-Мансийске состоялся фестиваль любительской и спортивной рыбалки

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В течение двух дней 24-25 августа в Ханты-Мансийске на фестивале «Клёвый берег» по рыбной ловле соревновались любители и профессиональные спортсмены. Кроме жителей Ханты-Мансийска в соревнованиях приняли участие спортсмены из Сургута, Пыть-Яха, Нижневартовска и Нефтеюганска.
Фестиваль проходил на территории Рыборазводного завода. В первый день соревновались любители рыбалки. За количеством добытой рыбы следили судьи, за каждым из которых был закреплён определённый участок водоёма. Участники соревнований могли занять любое понравившееся свободное место, а также имели возможность перемещаться из одной зоны в другую.
На второй день соревновались 22 профессиональных спортсмена на Кубок Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по рыбной ловле спиннингом. Им нужно было пройти три тура, по результатам которых судьи определили победителей. При этом учитывались размеры и виды рыб, которых разрешалось ловить. По итогам каждого тура рыба взвешивалась, записывались результаты, и рыба опускалась обратно в реку.
Следует отметить, что спортсменам разрешалось ловить окуней любой длины и величины. А вот размер щуки или налима должен быть не менее 30 сантиментов. Язь не должен быть меньше 20 сантиметров.
По итогам второго дня победителем, который получил медаль, диплом, а также приз от официальных спонсоров соревнований – мотор для лодки, стал Юрий Бурмин. Обладателем второго места и надувной лодки стал Владимир Чеплунов. Третье место и эхолот завоевал Евгений Волков.
В течение двух дней для гостей праздника была организована культурная программа. Сотрудники этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» жителям и гостям города провели мастер-класс, они наглядно показывали, как правильно разделать щуку, язя, чебака, окуня, как приготовить традиционные блюда коренных народов Югры – вяленую рыбу «шәмӑх», сушенную рыбу «хӑӆ», научили изготавливать рыбий жир. Жители города с интересом наблюдали за процессом и спрашивали, если что-то интересовало более подробно.
Для гостей праздника работало кафе, где можно было подкрепиться свежей ухой и другими блюдами. В течение двух дней выступали музыкальные коллективы – группы «Тех.Отдел» и «Виконт», которые собрали немалое количество зрителей.
Надежда Рагимова
Тӑм тыӆӑш 24-25-мит хӑтӆӊӑнӑн Ёмвошн «Клёвый берег» нємпи хўӆ веӆпӑсӆӑты ёх мӑӊхӑтӆ мӑнӑс. Щӑта Ёмвош, Сәрханӆ, Пыть-Ях, Нижневартовск па Нефтеюганск вошӑт эвӑӆт юхтум хўӆ веӆпӑсӆӑты ёх кўтэӆн кӑссӑт.
мӑӊхӑтӆ нялкӑт єнмӑӆты завод тӑхийн вәс. Оӆӑӊмит хӑтӆӑн иса хуятӑт хўӆ веӆпӑсӆӑты вєрн кӑсты вєритсӑт. Муй арӑт ӆыв хўӆ веӆсӑт, судья ёх ӆыв пєӆэӆа вантсӑт па иса ӆўӊӑтсӑт. Хута ӆыв хўӆ веӆпӑсӆӑты ӆӑӊхаӆӑт, щи тӑхи пирисӑт. Ӆӑӊхаӆӑт ки, па тӑхия мӑнӆӑт.
«Торум Маа» йис пурмӑсӑт ӆавӑӆты ёх щи хӑтӆӑн ванӆтупсы вєрӑнтсӑт. Ӆыв ванӆтӑсӑт, хутыса сорт, мевты, щӑпар, ев хўӆӑт сытамтты па эвӑтты мосӆ. Щи тумпи ӆыв хўӆ эвӑӆт шәмӑх па хӑӆ вєрсӑт. Щирн вошӑӊ мир шуши мир йис вєрӑта вәнӆтыйӆсӑт.
Щӑӆта щи хӑтӆӑн ӆєты-яньщты тӑхи рәпитӑс, щӑта арсыр ай нянят, єпӆӑӊ хошум йиӊк ӆєты рӑхӑс.
Кимит хӑтӆӑн мєт ма хўӆ веӆпӑсӆӑты 22 хуят кўтэӆн кӑсӑс. Ӆыв пӑтэӆа хәӆум тур вәс. Судьяйт вантсӑт, вән муй ай хўӆ ӆыв веӆсӑт, кашӑӊ тур етшӑтыйн веӆум хўӆ вескаӆӑсы.
Мосӆ лупты, ев хўӆ арсыр хўват веӆпӑсӆӑты рӑхӑс. Тәп сорт муй паннэ хўват 30 сантимєтра хўвшӑк ӆәӆн ат вәс, мевты – 20 сантимєтра хўвшӑк. Иса веӆум хўӆ вескаӆумаӆ пийн юхӆы юхана єсӑӆсы.
Оӆӑӊмит тӑхи щи кӑсупсыйн Юрий Бурмин хоӆумтӑс, ӆўв хопӑӊ моторӑн мойӆӑсы. Кимит тӑхия Владимир Чеплунов йис па надувной хопн мойӆӑсы. Хәӆум тӑхи па «эхолот» нємпи щўӊк Евгений Волков хоӆумтӑс.
мӑӊхӑтӆ әмща мӑнӑс. Вошӑӊ мир па мойӊ ёх пӑта щӑта «Тех.Отдел» па «Виконт» тӑхеӊӑн хуятӑт арисӑт.
Надежда Рагимова