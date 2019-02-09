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XV Международный Конгресс финно-угорских писателей состоялся 21-25 августа в городе Клуж-Напока Румынии. В этом году исполняется 30 лет со дня проведения I форума финно-угорских писателей, который прошёл в 1989 году в городе Йошкар-Оле Республики Марий Эл. Он объединил всех финно-угорских писателей в одну Ассоциацию. Но официально Ассоциация всё же была создана лишь в 1993 году на III Конгрессе, который проходил в городе Эгере Республики Венгрии. XV Международный Конгресс финно-угорских писателей в этом году считается юбилейным, но по-прежнему одной из его важнейших задач является поддержка, сохранение и дальнейшее развитие языков и культур финно-угорских народов. Важно и то, что конгресс прошёл нынешней осенью в Международный год языков коренных народов мира.
По итогам 2015 года, объявленного Указом Президента Российской Федерации Годом литературы, были подготовлены такие фундаментальные издания: Антология «Поэзия народов России» с предисловием В.В. Путина и Антология «Проза народов России» с предисловием В.И. Матвиенко. В эти сборники вошли произведения на 57 языках народов России. В том числе, на 15 языках коренных малочисленных народов. Общеизвестно, что в Румынии проживает многочисленная венгерская диаспора. Поэтому тема конгресса так и звучит «Литература в условиях диаспоры». Мероприятия прошли на базе филологического факультета Университета имени Бабеша-Бойяи. В эти праздничные дни в город Клуж-Напока съехались финно-угорские поэты и писатели. Здесь были венгры, финны, эстонцы, удмурты, марийцы, коми, коми-пермяки, ханты, манси и вепсы.
Из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на XV Международном Конгрессе финно-угорских писателей в Клуж-Напока побывали: известный писатель-прозаик народа ханты Еремей Айпин, представивший свою новую художественную книгу «В поисках первоземли»; поэтесса-сказительница Мария Волдина; сказитель Владимир Енов, рассказавший о необычных сказочных персонажах хантыйских сказок, легенд и преданий; писательница-манси Светлана Динисламова, выступившая на одной из литературных секций с докладом «Концепция народа манси: мы - диаспора или народ?»; исследовательница хантыйской литературы Виктория Сязи, представившая интересный доклад «Образный язык прозы Е.Д. Айпина как отражение философского мышления народа».
На торжественном открытии конгресса в Университете Бабеш-Бойяи перед поэтами и писателями финно-угорского мира выступил председатель Ассоциации финно-угорских литератур, профессор Янош Пустаи: «Уважаемые участники XV Международного Конгресса финно-угорских писателей! Наша нынешняя встреча – это очень важное событие в жизни всего финно-угорского мира. Россия, Югра – родной дом финно-угорских народов, которые на протяжении многих веков живут по соседству с другими этносами и народами, приумножая культурное наследие своей земли. Нынешний год объявлен Организацией Объединённых Наций Годом языков коренных народов мира. Для сохранения всех родных языков важнейшая роль сегодня отводится художественной литературе, которой посвящён этот конгресс. Несмотря на всю самобытность каждой из культур, мы с вами связаны одними историческими корнями. Многое в развитии национальной литературы сегодня зависит от позиции самих писателей, от их умения до конца понять и осмыслить все реалии современности, быть ближе к своему читателю и темам, которые в настоящее время очень важны для него. Я уверен в том, что общие гуманистические цели России по-прежнему будут лежать в основе дальнейшего культурного сотрудничества всех наших близкородственных народов. Искренне желаю вам успехов в вашей дальнейшей литературной работе во благо сохранения и развития всех финно-угорских языков и культур!»
По словам Яноша Пустаи, такие конгрессы проводятся уже 30 год. В этот раз представители венгерской диаспоры сами решили провести встречи финно-угорских писателей на территории Румынии в Трансильвании, которая ранее являлась бывшей частью Венгрии. Не зря только в городе Клуж-Напока по-румынски, а по-венгерски столица этого края называется город Коложвар, сегодня был организован XV Международный Конгресс финно-угорских писателей. Тема настоящего конгресса связана с диаспорой, так как на всей территории Трансильвании сегодня компактно проживают полтора миллиона венгров. Эти венгры живут за пределами своей страны. На конгресс со всего финно-угорского мира собралось около 70 поэтов и писателей. Они приехали в Трансильванию из Венгрии, Финляндии, Эстонии и из различных регионов России. К сожалению, не было представителей финно-угорских литератур из Карелии, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Мордовии. Во время прохождения конгресса прозвучало более 40 различных интересных докладов о положении финно-угорских литератур в разных странах и многих регионах России. Здесь, кроме этого, проводились концертные, музыкальные и экскурсионные программы. Конгресс финно-угорских писателей совсем не зря совпал с праздничными мероприятиями Венгерских дней, которые в это время проходили по Трансильвании. Отметим, что огромную материальную поддержку для проведения таких праздничных дней венгерской диаспоре, проживающей в Румынии, ежегодно оказывает Республика Венгрия.
По мнению председателя Ассоциации финно-угорских литератур Яноша Пустаи, венгры хотели показать представителям других финно-угорских народов, что, если сообщество хочет, тогда можно, находясь на территории другого государства, иметь венгерские школы, колледжи и университеты. Здесь все могут изучать родной язык, литературу, сохранять свои традиции и культуру. Кроме того, во время Венгерских дней в Клуж-Напока проводятся более 600 различных мероприятий, которые гости из финно-угорских стран и многих регионов России смогли бы увидеть и оценить. В такие праздничные дни здесь широко представлена гастрономия, изделия народных промыслов и ремёсел, традиционные быт и культура, многочисленные концерты. Кроме проведения этого конгресса, члены правления Ассоциации финно-угорских литератур долго решали вопрос о том, где через два года будет проходить следующее международное мероприятие финно-угорских писателей. Вероятно, следующий конгресс будет проходить на территории Псковской области, где проживает малочисленный народ сету. Кроме этого, члены правления уже сейчас запланировали проведение ещё одного такого мероприятия. Оно в будущем будет проведено в городе Кудымкаре Коми-Пермяцкого округа Пермского края или в городе Сыктывкаре Республики Коми.
По мнению писателей финно-угорских народов, такие конгрессы сегодня просто необходимы для всех финно-угров. Ведь многие малочисленные народности, проживая на своей этнической родине в меньшинстве, сегодня никак не могут добиться систематического преподавания родных языков и литературы в школьном, среднем специальном или высшем университетском образованиях. Литература в настоящее время играет важнейшую роль в деле сохранения, развития родных языков коренных малочисленных народов в современном мире.
Владимир Енов