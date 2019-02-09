Открытие Историко-краеведческого музея в Полновате

- Русский
- Хантыйский
В селе Полновате Белоярского района 28 августа состоялось долгожданное событие – открытие Историко-краеведческого музея. На торжественные мероприятия были приглашены гости из города Белоярского – глава Белоярского района Сергей Петрович Маненков, заместитель главы Наталья Владимировна Сокол, председатель комитета по культуре Галина Борисовна Нешина. Среди почётных гостей праздника также были гости из города Ханты-Мансийска – это «Заслуженный учитель школы Российской Федерации», кандидат педагогических наук, профессор Евдокия Андреевна Нёмысова, директор Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Людмила Александровна Алфёрова и многие другие.
Евдокия Андреевна Нёмысова подарила музею свои авторские книжные издания, родословное древо рода Нёмысовых на ткнаневой основе, личное хантыйское платье, куклу «Акань», сшитую своими руками и научные наработки. Испокон веков в Полновате проживал хантыйский род Нёмысовых, славные традиции которого продолжает Е.А. Нёмысова.
Приятно было увидеть трогательное поздравление четы Обатиных – Александра Даниловича и Евгении Даниловны, которые вот уже 58 лет живут в счастливом браке, основанном на национальных традициях, любви, заботе и верности. Совокупный общий трудовой стаж супругов Обатиных в автономном округе составляет 85 лет. Оба являются ветеранами труда Югры, в настоящее время вносят посильный вклад в сохранение и развитие традиционной культуры обских угров, пользуются заслуженным авторитетом среди односельчан. Семья Обатиных за долгую историю семейных отношений, воспитание детей достойными гражданами российского общества удостоена медалью «За любовь и верность» и благодарственным письмом организационного комитета по проведению в России «Дня семьи, любви и верности».
Историю села сегодня бережно хранят ныне живущие здесь полноватцы. Педагог дополнительного образования «Дворца детского юношеского творчества» г. Белоярского, Почётный работник общего образования Российской Федерации, лауреат премии губернатора Югры Надежда Георгиевна Максименко сказала много добрых слов в адрес всех тех, кто причастен к столь важному для села событию: «Сегодня, открывая музей, мы все вместе берём на себя заботу о сохранении историко-культурного достояния нашего села и ответственность за его полноценную передачу потомкам».
Право разрезать символическую ленточку представилось главе Белоярского района Сергею Петровичу Маненкову и главе сельского поселения Полновата Ларисе Александровне Макеевой. Для освещения здания музея был приглашен протоиерей Георгий. После чего все посетители смогли ознакомиться с представленными экспонатами на витринах в залах «Краеведение» и «Этнография».
В зале «Этнография» Людмила Васильевна Туполева провела экскурсию по рыболовецкому стану народов ханты и манси, испокон веков основным промыслом обских угров была рыбалка и охота. На экспозиции Денисом Григорьевичем Юминым и его помощником Алексеем Гришкиным было продемонстрировано технология вязание сетей. В пологе, где располагался женский коллектив, проходил мастер-класс по выделке рыбьей кожи мастерицами Надеждой Алексеевной Гришкиной и Надеждой Ильиничной Себуровой. Гостья из города Ханты-Мансийска, сотрудница Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Надежда Александровна Коновалова предоставила уникальную возможность посетителям попробовать самостоятельно поплести циновку из травы. Гости также посетили зал, где была оформлена русская изба с накрытым столом.
Приятно было слышать отзывы об открывшемся музее на территории села Полновата. Благодаря сегодняшнему событию экспонаты прошлых времён наконец-то обрели своё место на витринах нашего музея. Здесь представлена вся историческая информация о селе Полновате. Это важно и для молодого поколения, которое будет помнить и чтить историю родного края.
Приглашаем гостей и жителей села посетить наш музей. Двери у нас всегда открыты, добро пожаловать!
Елена Чиненова
Вәйт ӆор тыӆӑщ 28-мит хӑтӆӑн Нуви сӑӊхум район Поӆнавӑт вошн вән мӑӊхӑтӆ вәс. Щи хӑтӆӑн «Историко-краеведческий музей» нємпи хот пўншсы.
Йис пурмӑсӑт шавиман тӑйты хот пўншты щира Нуви сӑӊхум вош эвӑӆт район кәща хә Сергей Петрович Маненков, ӆўв ӆӑӊкӑр нєӊӑӆ Наталья Владимировна Сокол, культура вєрӑт тәты тӑхи кәща нє Галина Борисовна Нешина юхтыйӆсӑт. Ёмвош эвӑӆт Россия мўв няврємӑт вәнӆтӑты заслуженной нє, вуӆаӊ учёной Евдокия Андреевна Нёмысова, «Торум Маа» йис пурмӑсӑт шавиман тӑйты тӑхи кәща нє Людмила Александровна Алфёрова Поӆнавӑт вош мӑӊхӑтӆа юхтыйӆсӑӊӑн.
Е. Нёмысова йиӆпа пўншум тӑхия ӆўв хӑншум киникайӆаӆ, ёнтум рнасӆ па акань мойӆӑс. Щӑӆта ӆўв рәт хуятӆаӆ оӆӑӊӑн вєрум юх ӆєр тәс. Вантэ, йистєӆн ӆўв рәт ёхӆаӆ Поӆнавӑт вошн вәсӑт.
Мирхотн 58 оӆ мӑр ха вәӆты хуятӊӑн мойӆӑсыйӊӑн па м ясӑӊӑн лупсыйӊӑн, щит Александр Данилович па Евгения Даниловна Обатинӊӑн. Ӆын шуши мир йис вєрӑт ӆавӑӆман вәӆӆӑӊӑн, иха ки ӆўӊӑтты, 85 оӆ мӑр рәпитсӑӊӑн. Ӆын «Ветеран труда Югры» нєм тӑйӆӑӊӑн. Александр Данилович па Евгения Даниловна Обатинӊӑн «За любовь и верность» мевӆ посн катӆуптӑсыйӊӑн.
Поӆнавӑт вошн вәӆты мир иса пурайн рәт вошеӆ оӆӑӊӑн нәмӆӑт, арсыр киникайт хӑншӆӑт, хутыса ӆыв вошеӆ йис пурайн тывӑс, хуйтӑт вошеӆ пӑта мєт ар вєр вєрсӑт. Поӆнавӑт вош йис вєрӑт оӆӑӊӑн ар нєпек хӑншӑс Россия мўвев вәнӆтӑты вєрӑт хўват почётной рәпатнек, Нуви сӑӊхум вошн «Дворец детского юношеского творчества» хотн рәпитты нє Надежда Георгиевна Максименко. Ӆўв мӑӊхӑтӆӑн ищи м па хошум ясӊӑт лупӑс.
Нуви сӑӊхум район кәща хә Сергей Маненков па Поӆнавӑт вош кәща нє Лариса Макеева музей пўншты щира вўрты сух євӑтсӑӊӑн. Щи пийн Георгий пәп ики музей хотн кўшмӑӆтӑс. Щӑӆта мойӊ ёх хотн вәӆты йис пурмӑсӑт шиваӆӑсӑт. Хўӆ веӆпӑсӆӑты пурмӑсӑт оӆӑӊӑн ӆывеӆа Людмила Васильевна Туполева путӑртӑс. Денис Григорьевич Юмин ванӆтӑс, хутыса мосӆ хоӆуп сэвты. Надежда Алексеевна Гришкина па Надежда Ильинична Себурова мойӊ ёх хўӆ сух ӆэщӑтты вәнӆтӑсӊӑн. Ёмвош эвӑӆт юхтум нє Надежда Александровна Коновалова ӆӑпи сэвты вәнӆтӑс.
Щи тумпи кашӑӊ юхтум хӑннєхә рўщ хот йитн арсыр єпӆӑӊ ӆєтутн ӆапӑтсы. Әмӑщ хәӆӑнтты вәс, вошӑӊ мир вән пәмащипа ясӊӑт лупсӑт, хуты ӆыв вошеӆн ин тӑмӑщ хот пўншсы. Интӑм тӑта няврємӑт рәт тӑхеӆ йис вәӆупсы оӆӑӊӑн уша павӑтты питӆӑт. Иса мойӊ ёх щи музея вохӆыйт.
Елена Чиненова
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Надежда Новьюхова