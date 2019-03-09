Неравнодушие творит большие дела

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Село Саранпауль – уникальное поселение, это место компактного проживания северных манси. Проживая на этой территории, манси испокон веков занимались традиционным хозяйствованием – охотой, рыбалкой, оленеводством и собирательством.
Живя в согласии с природой, все необходимые орудия труда, средства передвижения, посуду и одежду они изготавливали своими руками. Такое понятие как «мастер» не существовало, так как практически каждый человек умел изготавливать все самостоятельно. С приходом цивилизации народу манси пришлось подстраиваться под непривычные условия, искать способы существования, осваивать новые профессии, при этом забыть то, что веками накопили предки.
Береста в культуре народа манси занимала почётное место, так всю необходимую утварь манси изготавливали из этого удивительного материала, а благодаря декорированию изделий орнаментом этот вид искусства поистине можно отнести к художественным промыслам. Сегодня мастеров, изготавливающих традиционные изделия, способных передать подрастающему поколению древние знания остались единицы. Именно поэтому возникла острая необходимость не утерять те знания и навыки, которые ещё возможно восстановить. Так, с 22 по 29 июля 2019 года в деревне Ясунт Берёзовского района на базе детского этнического стойбища "Мань Ускве" прошла первая школа по обучению навыкам изготовления изделий из бересты.
В мероприятии приняли участие ученики, начинающие мастера и мастера, имеющие опыт в изготовлении изделий из бересты. Это Нина Николаевна Загаинова (Вьюткина), родом из деревни Щекурьи Берёзовского района, Галина Рудольфовна Кондина (Мерова), родом из деревни Хурумпауля Берёзовского района, Рудольф Васильевич Меров, житель деревни Хурумпаля.
Теоретический курс занятий провели специалисты по традиционной культуре обских угров – этнограф, кандидат исторических наук Татьяна Александровна Молданова и искусствовед, заведующая научным отделом "Галереи-мастерской Г.С. Райшева" Наталья Николаевна Федорова. Татьяна Александровна и Наталья Николаевна погрузили участников в историю берестяных изделий народа манси, орнаментального искусства готовых изделий. Дали советы по заготовке материала, озвучили основные ошибки, которые допускают современные мастера, а также обратили особое внимание на необходимость сохранения технологии и самое главное декорирования готовых изделий, сохраняя тем самым искусство древнего мансийского ремесла. Особо ценным в лекциях учёных было пожелание к организаторам и участникам школы о недопущение изготовления стилизованных изделий из бересты и использовании их в культурно-массовой деятельности округа.
Практическая часть занятия началась с самого главного этапа изготовления – снятия бересты. Нина Николаевна Загайнова и Вячеслав Юрьевич Кондин, снимая бересту, рассказали об особенностях этого нелегкого процесса и вместе с учениками сняли необходимое количество материала, а также заготовили черемуховые прутья и научились их обрабатывать. Рудольф Васильевич Меров в рамках практического курса обучал мальчиков правильно снимать корень кедра и обрабатывать его. Далее начался этап изготовления, когда ученики под чутким руководством мастеров кроили, загибали уголки и сшивали вручную изделия. Так, удалось изготовить "совт" традиционный мансийский туесок для сбора ягод, "сан" традиционная мансийская тарелочка, "сыпаль" традиционные ножны для хранения ножа, модель традиционной колыбельной люльки "апа".
Попробовать декорировать изделия удалось не всем, так как летняя береста не предназначена для выскабливания орнамента, поэтому этот этап изготовления изделий будет посвящена вторая школа, которая пройдет в Саранпаульском краеведческом музее в октября 2019 года.
В рамках проекта был реализован курс по выживанию в природных условиях на примере рыболовов-охотников ханты и манси «Таксар махум» (Крепкие люди), преподавал его автор курса сотрудник Этнографического музея под открытым небом "Торум Маа" Вячеслав Юрьевич Кондин. За смену провели 6 занятий, в которой приняли участие две группы (мальчики и девочки). Ребята учились собирать рюкзак для похода, ориентироваться на местности, разводить костер различными способами, строить временное убежище – ветровой заслон и гнать деготь.
Ребята в ходе занятий проявляли неподдельный интерес, как отмечает автор программы: «С детьми из сельской местности проще работать, потому что в отличие от городских детей, они более приспособлены к жизни в природных условиях, и можно сказать, находятся в гармонии с природой, поэтому мне было легко с ними работать». В свободное от занятий время Вячеслав Юрьевич изготовил по традиционным технологиям «Нянь кур» – хлебную печь, используя в качестве стройматериалов только ветки черемухи, траву и глину. Благодаря этой работе на стойбище «Мань Ускве» появилась своя хлебная печь.
Школа объединила многих увлечённых и заинтересованных людей, показала важность и своевременность тематики мероприятия, а самое главное дала участникам твердую уверенность, что у мансийской бересты есть будущее.
«Кочующая школа» реализуется в рамках проекта "Анеквам ханса" (Бабушкины орнаменты) поддержанного Фондом Елены и Геннадия Тимченко в рамках конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел в Уральском Федеральном округе".
Реализация проекта запланирована на три года. В течение 2019-2020 гг. планируется проведение «Кочующей школы» в пяти населённых пунктах сельского поселения Саранпауль - в октябре 2019 года в селе Саранпауль, в январе 2020 года в деревне Ломбовоже и посёлке Сосьве, в феврале 2020 года в поселке Хулимсунте, в марте 2020 года в деревне Кимкъясуе. «Кочующая школа» предполагает разные формы обучения – очная 7 дней (непосредственное обучение в каждом населённом пункте) и заочная (продолжение обучения посредством постоянной индивидуальной взаимосвязи мастера и ученика во время личных встреч, а также связь через социальные сети, телефон и программу Skype). Непосредственно «Кочующая школа» предусматривает: сбор информация об имеющихся мастерах, знакомство и работа с мастером, поиск и привлечение учеников – заинтересованных жителей поселения, а также их обучение ручному традиционному ремеслу народа манси. Во время проведения школы будет проходить видеосъёмка процесса изготовления изделий с целью фиксации уникальных технологий и возможностью дальнейшего обучения при помощи видеокурса. Видеокурсы планируется размещать на различных заинтересованных площадках в сети интернет.
Организаторы проекта, а именно детское этническое стойбище "Мань Ускве" выражает огромную благодарность Фонду Елены и Геннадия Тимченко за финансовую и информационную поддержку "Ваше неравнодушие творит большие дела".
Руководитель проекта Евгения Вьюткина, с. Саранпауль