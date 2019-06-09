В этностойбище «Мань Ускве» внедряют новые формы изучения родного языка

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Этим летом в детском этническом стойбище «Мань Ускве» в деревне Ясунте Берёзовского района в рамках мастеровой смены дети изучали мансийский язык. Форма изучения родного языка существенно отличалась от традиционного преподавания.
В связи с тем, что смена на стойбище была достаточно непродолжительной, педагоги решили использовать форму, при которой дети смогут практиковать произношение мансийских слов, последовательность формирования предложений, но и, конечно, сформируют некоторый словарный запас.
Под руководством носителя языка и педагога с многолетним стажем Марии Васильевны Фризоргер ребята переводили советские мультфильмы на мансийский язык. Работа состояла из нескольких этапов. Сначала дети выписали текст из мультфильма на русском языке и перевели его с преподавателем на мансийский язык. После тренировались озвучивать героев по ролям, а уже затем самостоятельно озвучивали мультфильмы.
При подведении итогов смены каждая группа представила свою работу. Итогом стали четыре фрагмента из советских мультфильмов на мансийском языке, три фрагмента из серии «Простоквашино», и младшая группа девочек показала фрагмент мультфильма «Грибок-теремок».
Елена Фризоргер