Доступное жильё молодым

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В Югре реализуются мероприятия, направленные на поддержку молодых семей, в том числе лишившихся такого статуса по возрасту. Среди них:
- предоставление в 2019 году единовременной денежной выплаты в счёт погашения ипотечных кредитов молодым семьям, из числа многодетных, малоимущих, потерявших кормильца семей; выплаты получили все 1 570 семей данной категории, сумма выплат составила более 2 миллиардов рублей (2,041 млрд);
- предоставление двух видов субсидий на погашение ипотечных кредитов с компенсацией части процентной ставки, в том числе семьям, имеющим трёх и более детей, семьям, имеющим детей-инвалидов, семьям, в которых дети остались без родителей (единственного родителя); выплачены субсидии 952 семьям в объёме 405,2 млн. рублей (в т.ч. 369 семьям, достигшим предельного возраста пребывания в статусе участников подпрограммы «Доступное жилье молодым»).
Кроме того, молодым семьям наравне с многодетными установлена поддержка в виде предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства бесплатно. При этом многодетные семьи имеют право на альтернативную выплату взамен земельного участка. С 2016 года таким правом воспользовались 1,5 тысячи многодетных семей. Всего в текущем году получат поддержку за счёт бюджета Югры более 5 тысяч молодых семей.
В соответствии с Распоряжением Губернатора автономного округа от 24.04.2019 № 83-рг создана рабочая группа по выработке решений в отношении участников жилищных программ, допустивших нарушения их условий. В состав рабочей группы вошли 71 участник жилищных программ. Группа регулярно работает под председательством заместителя Губернатора Югры.
По итогам стратегических сессий с 2019 года и общественного обсуждения государственной программы «Развитие жилищной сферы» приоритетное право на получение субсидии имеют молодые семье, предоставившие сделки по приобретенному жилому помещению. При этом срок предоставления таких документов для участников программы установлен до 1 июля 2019 года. По состоянию на 15 мая 2018 года на учёте состоят 17 216 молодых семей, из них 9 375 со сделками.
Компенсация процентной ставки по кредиту на приобретение жилья.
Из числа молодых семей 8 059 семьи получают компенсацию части процентной ставки по ипотечным кредитам за счёт средств бюджета автономного округа.
Выплата за весь период предоставления компенсации на одну семью составляет до 2 000,0 тыс. руб.
Сумма выплаченной компенсации с 2006 года из бюджета автономного округа составляет порядка 20 млрд. рублей.
Общее число молодых семей, которые воспользовались компенсацией части процентной ставки, начиная с 2006 года – 37,5 тыс. семей.
30 апреля 2019 года правительством автономного округа принято распоряжение № 212-рп «О предоставлении единовременной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений в счёт погашения части остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту (займу)». В соответствии с принятым распоряжением многодетным югорским семьям из числа молодых семей, включенных по состоянию на 1 января 2019 года в единый список участников мероприятий по обеспечению жилыми помещениями молодых семей за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заключивших до 1 июля 2019 года ипотечные жилищные кредиты (займы) на приобретение или строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, являющимся получателями ежемесячного пособия многодетным семьям в период с 4 мая 2011 года по 31 июля 2019 года, предоставляемого казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат», будет предоставлена единовременная денежная выплата в размере, исчисленном индивидуально в зависимости от суммы остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту (займу), но не более размера государственной поддержки на улучшение жилищных условий в виде субсидии, предоставляемой семьям, являющимся участниками государственной программы «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 346-п.
Планируется, что социальная выплата будет предоставлена 1 350 многодетным семьям из числа молодым семей – участников государственной программы.
8 мая 2019 года губернатором Югры подписано распоряжение № 93-рг, в соответствии с которым предусматривается в срок до 15 августа 2019 года внести в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предложения о предоставлении единовременной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений в счёт погашения части остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту (займу) отдельным категориям граждан, являющихся участниками государственной программы «Развитие жилищной сферы», заключивших до 1 июля 2019 года ипотечные жилищные кредиты (займы) на приобретение или строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, из числа молодых семей, получателей ежемесячного социального пособия на детей, потерявших кормильца.
Всего в текущем году получат поддержку за счет бюджета Югры более 5 тысяч молодых семей.
Информация подготовлена
Департаментом общественных и внешних связей
Ханты-Мансийского автономного округа