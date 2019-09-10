Дети Югры провели День округа в детском санатории Анапы

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День Югры состоялся в детском санатории «Вита» (г. Анапа). Его провели шесть югорчан, которые до 10 сентября принимают участие в тематической смене «Таланты Арктики. Дети». Поддержать земляков приехала губернатор округа Наталья Комарова.
Напомним, международный культурно-образовательный проект «Таланты Арктики. Дети» стартовал в 2018 году, и стал отправной точкой для проведения в Российской Федерации в 2019-ом году международного года языков коренных народов под эгидой ЮНЕСКО. Девиз проекта «Растим таланты вместе». В проекте принимают участие дети из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из 13 регионов РФ.
Среди югорчан – воспитанники Хулимсунтской школы искусств Берёзовского района и детского этнокультурно-образовательного центра «Лылынг союм» Ханты-Мансийска: Маргарита Адина, Надежда Алгадьева, Александра Заболотская, Михаил Кутляев, Меньшикова Ксения, Марк Ромбандеев. Все они – победители и призёры всероссийских и региональных конкурсов и олимпиад, направленных на сохранение культуры и родных языков коренных малочисленных народов Югры. Об этом сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей Югры.
Накануне Дня нашего округа в санатории ребятам из других регионов продемонстрировали видеоролик о Югре. А сегодня день начался с «визитной карточки» - наши ребята показали концертный номер «Ода о Югре»: девочки и мальчики исполнили мансийский танец и прочли стихотворения Ювана Шесталова на мансийском и русском языках.
«Вуща, паща олэн! Здравствуйте! – приветствовала собравшихся на языке ханты и манси губернатор Югры Наталья Комарова. – Это коренные народы, проживающие издревле на югорской земле. Югра – большая земля. Она речная, озерная, таежная, нефтяная, рыбная, газовая, грибная, ягодная, многолюдная. Сегодня мы с ребятами из нашего округа приветствуем вас! Вы - успешные в своих увлечениях, своём таланте, своём творчестве. На этой сцене - победители и лауреаты окружных, всероссийских и международных конкурсов. Мы приглашаем вас приехать к нам для продолжения вашего творчества. Буду рада новой встрече, желаю вдохновения, новых знакомств и открытий! Добро пожаловать в Югру!».
Заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Анна Котова, приветствуя ребят, отметила: «Уже второй год мы организуем и проводим это мероприятие, ставим целью обьединить возможность летнего солнечного каникулярного отдыха с получением знаний и навыков, которые необходимы нам в каждодневной жизни. Эта встреча позволит обменяться культурой и искусством ваших народов, регионов».
После официального открытия глава региона посетила творческие мастерские страны Талантии, пообщалась с детьми. На площадке Югры всех желающих учат бисероплетению, изготовлению кукол «Акань». Дети и педагоги из нашего округа проводят традиционные игры обско-угорских народов, поют песни.
Побывали гости и на площадках, организованных другими регионами.
В «Берестяной мастерской коми народа» (Республика Коми) они посмотрели выставку оберегов, украшений и бытовых изделий из бересты. На площадке «Узоры природы» (Мурманская область) – приняли участие в мастер-классе по плетению из корней. В мастерской «Долганский оберег» (Таймыр) учились плести браслеты из бисера. Наши соседи из Ямала рассказали о мастерстве резьбы из кости.
Югорчане стали инициаторами новой традиции проекта «Таланты Арктики. Дети». Ребята изъявили желание посадить дерево успеха, которое станет символом успешной деятельности всех участников проекта и оставить послание будущим поколениям. Губернатор Югры Наталья Комарова поддержала детей и вместе с ними посадила дерево и заложила «капсулу времени». В ней глава региона и юные югорчане написали:
«Дорогие друзья из будущего, читающие послание из прошлого! Мы заложили это послание 8 сентября 2019 года. Сегодня 150 ребят из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока собрались в теплой, солнечной и такой гостеприимной Анапе на побережье Черного, чтобы закалить здоровье, обрести новых друзей и конечно получить новые знания.
Из далёкого 2019 года мы желаем Вам талантливых решений, честного труда, сильной воли.
Мы приложим все усилия, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной. Чтобы Вы могли сказать: «О нас заботились те, кто жил и работал в 2019 году, ещё раньше. Мы знаем их имена!» До встречи в будущем!»
Служба информации портала «Открытый регион - Югра»