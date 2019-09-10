Рассмотрены заявки по грантам и определены победителей

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В Ханты-Мансийске состоялась открытая защита проектов на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. Эти гранты в форме субсидий предоставляет Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реализации государственной программы автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Югре» утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2019 №350-п.
В жюри комиссии присутствовали и общественные организации, и представители всех муниципальных образований. Они также могли предоставить дополнительную информацию о заявителях.
Для участия в конкурсе поступило 11 заявок, но накануне один проект по ряду причин заявители сняли с учёта. Таким образом, по номинации зарегистрировано три заявки, по два проекта поступило на рассмотрение по «Развитию оленеводства и обустройство частного оленеводческого хозяйства» и «Развитию промысловой охоты и охотничьего хозяйства». На развитие рыбного промысла в номинации «Заготовка, хранение и транспортировка продукции» прислано две заявки и одна по «Переработки рыбной продукции».
По итогам комиссии грантовую поддержку получили следующие соискатели. По первой номинации «Развитие заготовительного процесса продукции дикорастущих» по защите грантов победу одержала община «Наръ-Ях» из Кышика Ханты-Мансийского района, которая получит субсидию в размере 3 млн 800 рублей.
По развитию северного оленеводства и обустройства частного оленеводческого хозяйства грант в 2 млн 500 рублей получила община «Осетные» Белоярского района.
В развитие промысловой охоты и охотничьего хозяйства грант в размере 3 млн рублей получит община «Охлым» Ханты-Масийского района.
В номинации «Развитие рыбного промысла» грант суммой в 3 млн 800 рублей получила община «Ягурь-Ях». По переработке продукции рыбного промысла поступали 2 заявки, одна, к сожалению, отказалась от защиты. Второй заявитель прошёл защиту по гранту, и по результатам оценок комиссия поддержала общину «Рахтынья» из посёлка Сосьвы Берёзовского района.
В заключение работы комиссии заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Александр Комиссаров сказал: «Заявлено десять проектов, на самом деле это очень немного. Некоторые номинации, к сожалению, у нас не сработали. В каких-то номинациях было по одному заявителю, и их тоже пришлось снять с участия. Те проекты, которые дошли до защиты, достойны тем, что отражают картину традиционного хозяйствования. Это, как правило, проблемы приобретения вездеходной техники, водного транспорта, холодильного оборудования. То есть это тот минимум для национальных общин, который необходим для начала ведения традиционной хозяйственной деятельности. Считаю, что проекты были хорошие. Мы понимаем, что они носят определенный социальный характер, потому как они реализуются в отдалённых территориях и какого-то большого экономического эффекта ждать от их реализации, я думаю, не стоит. Основной эффект – это занятость коренного населения в труднодоступных отдалённых пунктах, возможность заниматься людям своим делом, обеспечивать себя и свою семью. Те задачи и цели, которые на сегодняшний день стоят перед реализацией проектов, они будут достигнуты».
Хотелось бы ещё отметить, что общая грамотность по подаче грантов стала более продуманной и реалистично, грамотно просчитана и подготовлена экономическая составляющая. Далее получатели грантов за предыдущие годы стали лучше и без нарушений отчитываться по финансовым документам. Меньше стало судебных разбирательств.
Комиссией также было решено, тот остаток суммы, который не прошёл на получения грантов, будет перераспределен в муниципальные образования, и денежные средства всё равно будут использованы на нужды коренного населения для обустройства территорий традиционного хозяйствования и на приобретения мобильных средств связи.
Тамара МЕРОВА